Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.

Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulunacak, YSK üyeleri de diğer illeri ziyaret edecek.

YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.