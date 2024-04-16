Battersea Power Station'da bulunan ofisin açılış programına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ve çok sayıda davetli katıldı.

YTÜ Yıldız Teknopark Londra ofisi, yerli teknoloji şirketlerinin İngiltere üzerinden dünya pazarına açılmasını sağlamayı ve Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Büyükelçi Ertaş, açılış programında yaptığı konuşmada, dijital ve yeşil dönüşümün dünyada çok ciddi değişikliklere yol açacağını belirterek, "Önemli bir değişimin arifesindeyiz. Bu konuda ülkemizde de son dönemlerde önemli çalışmalar yapılıyor. Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi ve tüm kurumlarımızın bu konuya çok büyük ilgisi var. Aynı şekilde özel sektörümüz ve akademiyle ortak çalışarak teknolojik dönüşüm hamlesini bizler de tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda dünyanın önemli finans merkezlerinden olan ve ayrıca yapay zeka konusunda önemli merkezlerden biri haline gelen Londra’da YTÜ Yıldız Teknopark’ın ofisinin açılışı çok kıymetli. Buradan çok sayıda yeni girişimcimiz, Türk startupları çok güzel işbirlikleriyle önce unicorn sonra daha büyük firmalar haline gelip tüm dünyada Türkiye'nin ve Türk girişimcisinin bayrağını taşımaya devam edeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

"Şirketleri Londra üzerinden finans dünyasıyla ile buluşturacağız"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Tanışman da Türkiye’nin en büyük teknoparkı olduklarını dile getirdi. Globalleşme adımlarının üç yıl önce başladığını söyleyen Tanışman, Londra ofisini açarak büyük bir adım attıklarını belirtti.

Tanışman, 10 yıl önce Silikon Vadisi'nde hızlandırma programlarını başlattıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devamında Özbekistan ve Dubai'deki operasyonlarımız bizi Londra operasyonun öncesinde hazırlamış oldu. Biz Türkiye'nin teknolojisini dünyaya satabilme, Türk teknolojisini dünyayla buluşturabilme ve teknoloji girişimcilerimizi global yatırımcıyla buluşturabilme gibi bir misyon edindik. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk Uluslararası Teknoloji Pazarlanma Ofisi’ni Dubai'de açtık. Ülkemizdeki ihracata bakıldığında hizmet ihracatı konusunda yazılım ve teknoloji bir öncü kuruluşa ihtiyaç duyuyor. Bu noktada biz de Yıldız Teknopark olarak Dubai'de bir çatı şirketi kurduk. Orada 19 tane şirketimiz vardı. Şu anda Battersea Power Station'da bir ortak çalışma alanında 28 şirketlik bir alan oluşturduk. Bu alanda da yine seçerek aldığımız şirketleri Londra üzerinden finans dünyasıyla buluşturabilmek için çalışmalarımız olacak. Bu konuda yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Ciddi bir know-how birikimimiz oldu. Biz burada şirketlere sadece yer değil, o şirketlerin pazara girişlerini kolaylaştırmak, burada şirket kurulumundan pazarlamayla ilgili alacakları hizmetler, pazar analizleri ve devamındaki finansal ve hukuksal konulara kadar ilgili desteği vereceğiz."

Almanya ve Suudi Arabistan'da açılım hedefi

Almanya ve Suudi Arabistan'da da ilerlemek istediklerini ifade eden Tanışman, "Dijital dönüşüm açısından bakıldığında Almanya'nın ciddi bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Berlin'de bir açılımımız olacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile yaptığımız bir iyi niyet anlaşması var. Bu kapsamda, Türk oyun girişimcilerini, kadın girişimcileri ve mobilite alanında çalışan girişimleri oraya taşımakla ilgili çalışmalarımız olacak. Biz Türk teknoloji girişimcisinin dünyaya açılabilmesi için buradayız, sizleri de bekliyoruz." dedi.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İnci de Türkiye'de 700 firmaya ev sahipliği yaptıklarını ve Londra'daki ofisle şirketlerin ihracatına daha önemli katkı sunacaklarını ifade etti.

Türkiye'deki yerleşik bilişim firmalarının Londra, İngiltere ve ardından Birleşik Krallık'taki firmalara ulaşmalarına vesile olmayı amaçladıklarını söyleyen İnci, firmalara yatırım fırsatları için de destek olmayı hedeflediklerini aktardı.

İnci, Londra'da faaliyet yürüten firmalara sundukları birçok avantaj olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunların başında hibe ve teşvik fonlarına erişim geliyor. Ardından ise yine burada lokal partnerlerle bir arada olma fırsatı sunmayı ve London Tech Week gibi büyük dijital ve teknoloji tabanlı fuarlarla onlara destek olmayı planlıyoruz. Burada startuplarımız için özel fırsatlar ve scale-up firmalarımız için daha özel fırsatlar mevcut. Bütün bu fırsatlardan yararlanmak isteyen tüm girişimcilerimizi YTU Startup House London şubesinde bekliyoruz."