İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti.

İlk Yarı

2. dakikada sağ kanatta Grzan'ın ortasında, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

3. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunma topu uzaklaştırdı. Ceza yayı dışından Svensson'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

6. dakikada aldığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

13. dakikada Akintola ile paslaşarak ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kalacağı sırada son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu elde edilen topu alan Belhanda önce Cherif Ndiaye ile paslaştı, sonrasında ceza sahası çizgisinden sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'ya topu gönderdi. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top kaleci Malenica'dan döndü. Yusuf'un ikinci kez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

33. dakikada Akintola'nın sol kanattan yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce televizyon resmedilen, üzerinde İngilizce "Bizi izlemeye devam edin" yazılı koreografi sergiledi.

İkinci Yarı

47. dakikada Mierez'in ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye savunmayla mücadelesinin ardından kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

55. dakikada ceza sahası önünde topa sahip olan Belhanda, üst üste çalımlarla ceza sahasına girdiği anda yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Mkrtchyan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Karacic son anda uzanarak üst köşeden topu kornere attı.

65. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yusuf Sarı, Lovric ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye, topu filelere gönderdi: 4-0.

72. dakikada Osijek penaltı kazandı. Ceza sahasında Lovric, Svensson'un mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada Osijek farkı 3'e indirdi. Grzan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

81. dakikada Nani'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Malenica'nın göğsünden oyun alanına döndü.

88. dakikada Adana Demirspor farkı yeniden 4'e çıkardı. Niang'ın orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 5-1.

Karşılaşma Yukatel Adana Demirspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"İnanılmaz bir skor aldık"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktör Patrick Kluivert, "İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım." dedi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Takımın verdiği mücadelenin, kararlaştırdıkları her şeyi uygulayabilmesinin ve bitiriciliğinin muazzam ötesi olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

"Bu akşam çocuklarımız mutlu olabilirler. Ama biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Daha yolun başındayız. Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Bu akşam mutlu olabilirler ama yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayacağız. Takımımla ve futbolcularımızla aşırı derecede gurur duyuyorum."

Kluivert, ilk yarıda rakibin pozisyon azlığına dair soru üzerine, bunun kendi takımının mücadelesinden, birlik ve beraberliğinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rakiplerin şut atamaması çok sevindirici. Çünkü rakipler şut attığında gol atma ihtimalleri oluyor. O yüzden ihtimal bırakmamamız çok çok önemliydi. İnanılmaz bir skor aldık, inanılmaz bir performans gösterdik ama baktığınızda biz hala Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynamamız lazım. O yüzden ayaklarımız yere basması lazım. O zaman oraya gittiğimizde eğer bu şekilde oynamaya devam edersek tabii ki de daha fazla mutlu oluruz."

"Üç kulvarda da devam etmemiz gerekiyor"

Kluivert, "Transfer olacak mı?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Şu an için ben takımımla gayet mutluyum ama başkanımız eğer kaliteli bir futbolcu eklemek isterse 'hayır' diyemem. Ama şunu da söylemek lazım; üç kulvarda da devam etmemiz gerekiyor. Her zaman futbolcularıma da söylediğim gibi ilk 11 önemli değil, takım önemli. Çünkü eğer çok iyi bir yedek kulüben varsa ve rotasyonu istediğin gibi yapabiliyorsan mental olarak hazırsın."

"Kötü başladık"

Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti.

Rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:

"Biz de kötü başladık. Maçtan önce oyuncularla konuşuyorduk. 'Burada güzel bir ambiyansla taraftardan baskı olacak. Önemli olan ilk 15-20 dakika gol yememek.' diye ama maalesef olmadı kötü başladık. Bireysel hatalarla iki gol hediye verdik. Ondan sonra tekrar maça dönmek zor. Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var. Avrupa'da fırsat bulunca rakip bir gol atıyor."

Tomas, sıcak havanın oyunlarını etkileyip etkilemediğine dair soruya, "Tabii ki biraz etkiledi. Çünkü Hırvatistan'da 22-25 derece hava sıcaklığı var. Biz bu havaya alışamadık. Biraz etkiledi diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

AA