Yunanistan Türkiye sınırında Meriç’i geçme tatbikatı yaptı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından duyurulan tatbikat ilk kez gerçekleşti. Tatbikatın amacının paletli ve tekerlekli araçların seyrüseferi ile su engelini aşma tekniği konusunda personele gerçekçi eğitim vermek olduğu belirtildi.

İlk kez gerçekleşen tatbikatta, iki yüzer köprünün eşzamanlı gelişimi ile bariyerin çift bağlantısı gerçekleştirildi. Daha önce böyle bir tatbikatın yapılmamış olması ise dikkat çekiciydi.

Türkiye sınırında gerçekleşen bu dikkat çekici tatbikatın son aşamasında 4. Ordu "Trakya" Kolordusu komutanı Korgeneral Demokritos Konstantakos katıldı. Özellikle tatbikata katılan eğitim personelinin harekât hazırlığına ve yüksek moral seviyesinin yüksek olduğu vurgulandı.

Yunan basınını yakından takip eden Önce vatan gazetesi yazarı Koray Kamacı, katıldığı bir programda Yunan ordusunun Meriç’i geçme tatbikatını değerlendirdi.

“Namluların Türkiye’ye çevrildiği bir tatbikat”

Kamacı açıklamasında ,”Burnumuzun dibinde çok önemli bir tatbikat yaptılar. Bu tatbikat savaş zamanı nasıl karşıya geçeriz tatbikatıdır. Gelinen son nokta olan bu hareket namluların Türkiye’ye çevrildiği bir tatbikattır” ifadelerine yer verdi.

Ana akım medyanın bu haberi vermediğini belirten Kamacı, “Biz bu zamana kadar Yunanistan’ın deniz ve hava kuvvetleri yönüyle savaş düzenleyeceğini söylemiştik. Ancak Yunanistan’ın karayı da boş bırakmayacağını bu tatbikat ile görmüş olduk” dedi.

Tatbikatın detayları ile ilgili bilgi veren Kamacı, “Seyyar köprüler kurularak, anlık geçişler ve hızlı harekâtlar ile birlikle timler oluşturularak hazırlanan çok geniş kapsamlı bir harekât. Zırhlı araçlar, tanklar ve tank geçişlerini sağlayacak geniş köprüler bu tatbikatta kullanıldı. Hızlı süratli bir şekilde nasıl geçilebileceği konusunda hazırlık yapıyorlar. Bu bir işgal provasıdır.”dedi.

“Türk milletinin tehlikenin nerden geleceğini bilmesi lazım”

Tatbikatın önemini vurgulayan ve halkın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Kamacı, “Halkı bilinçlendirmek ve diri tutmak adına Yunanistan’ın yapmış olduğu bu hamleleri duyurmamız lazım. Türk milleti tehlikenin nerden geleceğini bilmezse, Ukrayna’daki yaşanılan durumda olduğu gibi halk bir kafede kahvesini içerken birden bire bombaların yağdığını görür. Böyle bir durumu yaşamamak için her şeyi bilmemiz lazım” vurgusunu yaptı.

HABER:DUHA SENA OSKAY