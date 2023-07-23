Haber: Mert Osman Erman

Yunanistan yangın servisi, adadaki durumun hava koşulları nedeniyle kötüleşebileceğini belirterek BBC'ye adanın "bir düzensizlik" nedeniyle özür diledi.

Deniz ve karayoluyla 3,500'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Pefki, Lindos ve Kalathos adlı üç köyden 1,200 kişi daha tahliye edilecek.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'na göre, şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Rodos'un etkilenen bölgelerinden ziyaretçiler güvenli bir şekilde tahliye ediliyor ve adadaki diğer otellere yönlendiriliyor. Bu bölgeler, adanın turist konaklamasının yüzde 10'unu geçmiyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zorlu olaylar olarak nitelendirdi.

Avrupa, zorlu bir sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken adada Salı gününden bu yana güçlü rüzgarlar tarafından körüklenen orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Beş helikopter ve 173 itfaiyeci, Kiotari bölgesindeki üç otelin yangın nedeniyle zarar gördüğü bildiriliyor. Laerma, Lardos ve Asklipio bölgeleri de etkilendi.

Özel tekneler, turistlerin adanın doğusundaki plajlardan tahliye edilmesine yardım etmek için Yunan kıyı güvenliğiyle birleşti. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanlara Yunan deniz kuvvetlerinin de sevk edildiği bildiriliyor.

Yunanistan TV'si, arka planda duman olan, valizleriyle güvenli bölgelere götürülen turistlerin uzun kuyruklarını gösterdi.

Andrea Layfield Cheshire'dan, "bir tekne gezisi yapıyorduk, ama gerçekten korkutucu hale geliyordu" diye anlattı. "Geri dönmek istedik, bu yüzden bizi alıp götürdüler ve sonra artık daha fazla ilerleyemedik, bu yüzden bir süre plajda beklemek zorunda kaldık," dedi.

"Beklerken yangın plaja doğru geliyordu, ancak plaj çıkmaza açılıyordu" dedi ve yüzlerce kişinin kaçıştığını ekledi.

Sonra bir tekne geldi ve sadece kadınlar ve çocuklar alındı, dedi. "Birinin bacaklarının altından geçip bindim."

Mark Cook ise bir hızlı tekneyle tahliye edildi.

"5 yıldızlı lüks bir tatil köyünden, ciddi koşullar altında botla kaçmak üzereyiz. Talimatlar yerine kendi içgüdülerimizi takip etmek zorunda kaldık" dedi. "Zayıf görüş, dumana maruz kalma, gerçek talimatlar yok."

Bir an için ailesiyle bir şezlongda oturduğunu söyledi, "sonra kül yağıyor ve rüzgar aniden önemli ölçüde güçleniyor".

Şu anda ailesinin eşyaları hâlâ otelde olmasına rağmen evine dönüyor.

TUI seyahat şirketi, birkaç otelini etkilendiğini ve müşterileri önlem olarak alternatif konaklamalara yerleştirdiğini belirtti.

Jet2 de Rodos'taki durumdan haberdar olduklarını ve müşterilere yerel yönergeleri takip etmelerini istediklerini belirtti.

Ancak Kuzey İrlanda'dan Lee Ruane, karısı Rosaleen ile balayında Rodos'ta olduklarını ve Jet2 tarafından mahsur kalmış gibi hissettiklerini ve "başka hiçbir bilgi almadıklarını" BBC News NI'a anlattı.

"Otelimizden bugün saat iki gibi tahliye edildik ve Jet2'den, otelimizden, hiçbir şeyden hiçbir iletişim almadık" dedi.

Rodos belediye başkan yardımcısı Konstantinos Taraslias, Cumartesi sabahı rüzgarların değişmesinin yangını daha da büyüttüğünü ve turistik bölgelere ulaştığını söyledi.

Salı günü dağlık bir bölgede başlayan yangın, ormanların büyük bir bölümünü kül etti.

Slovakya'dan gelen itfaiyeciler de Cumartesi günü Rodos'a ulaştı ve yangınlarla mücadele eden yerel ekiplere yardım etti.

"Slovakya'dan Rodos'a gelen itfaiyeciler, bir dumanın hızlı bir şekilde yayılmasına neden olan güçlü rüzgar ve yangının hızlı bir şekilde değişen yönü nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı" diye açıklama yapıldı.

Yunanistan bu hafta sonu daha yoğun bir sıcaklıkla karşı karşıya, meteorologlar sıcaklıkların 45C'ye (113F) kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Ülke için 50 yılın en sıcak Temmuz hafta sonuna dönüşebilir, ülkenin önde gelen meteorologlarından biri dedi.

İtfaiyeciler ülke genelinde onlarca yangınla mücadeleye devam ediyor. Atina'nın batısındaki bir alan en kötü etkilenen bölgeler arasında yer alıyor, diğerleri ise Peloponez'in güneyindeki Laconia ve Rodos adası.

Yetkililer, sıcaklık artmaya devam ettiğinde yeni yangınların çok yüksek riski olduğu konusunda uyarıyor.

Halka, evde kalmaları ve turistik yerlerin - Atina'nın antik Akropolisi dahil - önümüzdeki iki günün en sıcak saatlerinde kapatılacağı bildirildi.

Yunanistan, diğer Avrupa ülkeleri gibi, bu ayın başlarında uzun süreli aşırı sıcaklık yaşadı.

Bu son sıcak dalgası, ülkenin turizm endüstrisi için yoğun bir döneme denk geliyor.