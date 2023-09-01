EDİRNE AA- Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın 14'üncü gününde sürüyor. Komşu ülkede ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Türkiye'nin sınır köylerinden görülürken zaman zaman küller rüzgarla köylere kadar ulaşıyor.

Edirne'nin sınır ilçelerinden Meriç'e bağlı Kadıdondurma köyü sakinlerinden Mehmet Dinç, yangının iki haftadır sürdüğünü söyledi.

Yangının üzüntü verici olduğunu belirten Dinç, "Yangından ormanlar ve canlılar, herkes etkileniyor. Komşumuz için üzülüyoruz." dedi.

Sakinlerden Mehmet Ali Pala, yangın alanının genişlediğini gözlemlediklerini ifade etti.

Yangının sınır köylerden görüldüğünü dile getiren Pala, "Komşu ülke için çok üzücü. Tarım arazileri ve ormanlar yanıyor. Bizim bölgemize yağışlar oradaki ormanlar üzerinden geliyordu. Zaten kurak bir yıl yaşıyoruz. Ormanların yanmasıyla birlikte daha da kötü oluyor. İnsanlık için çok üzücü bir durum." diye konuştu.

Osman Öter de yangın nedeniyle ormanlık alanların büyük zarar gördüğünü, komşu ülke vatandaşları adına üzüntü duyduklarını kaydetti.