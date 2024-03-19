Kimdir Yunis Eker?

Yunis Eker, 1976 yılında Samsun Canik ilçesinin Hacınaipli mahallesinde hayata gözlerini açmıştır. Köklü bir ailenin ferdi olarak doğan Eker, eğitim hayatına ilçesinde başlamıştır. İlkokulu Hacınaipli'de, ortaokulu ise Vezirköprü'de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Samsun Merkez Teknik Lisesi'nde almıştır. Üniversite hayatında ise Gazi Üniversitesi Teknik Programlar Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Ev İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Deneyim ve Çalışma Hayatı

Yunis Eker, eğitim hayatının ardından öğretmenlik kariyerine adım atmış ve 5 yıl boyunca bu kutsal görevi yerine getirmiştir. Ancak, topluma daha geniş kapsamlı hizmet etme arzusuyla AFAD'da (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) görev almış ve burada 22 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Profesyonel hayatında edindiği tecrübelerle, Canik'a ve Samsun'a değer katacak projelerin altına imza atmaya hazırdır.

Vizyon ve Hedefler

Yunis Eker, Canik için büyük hedeflerle yola çıkmıştır. Şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle eğitim, sağlık, altyapı ve çevre alanlarında yapılacak çalışmalarla Canik'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi planlamaktadır. Ayrıca, katılımcı bir yönetim anlayışıyla halkın talep ve beklentilerini doğrudan dikkate alarak, şeffaf ve adaletli bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Karalama Kampanyaları ve İftiralar

Ne yazık ki, seçim sürecinde Yunis Eker'e karşı çeşitli iftiralar ve karalama kampanyaları yürütülmektedir. Ancak Eker, bu tür çirkin taktiklere boyun eğmeyerek, doğruluktan ve ilkelerinden taviz vermemektedir. Kendisi, her zaman doğruları savunarak ve halkın güvenini kazanmaya odaklanarak bu zorlu süreci aşmayı hedeflemektedir.

Adalet ve Şeffaflık İlkeleri

Yunis Eker, siyaset sahnesinde dürüstlük ve şeffaflık ilkesini benimsemiştir. Karalama kampanyalarına karşı dik duruşunu sürdürmekte ve vatandaşlarına her zaman doğruyu söylemektedir. Sosyal medya ve haber ajanslarında dolaşan asılsız iddialara karşı tavizsiz bir tutum sergileyerek, siyasette temiz bir gelecek için mücadele etmektedir.

Projeleri

• İhtiyaç sahibi olan gençlerimize ücretsiz belediye düğün salonunda düğün yapma imkanı

• İhtiyaç sahibi yeni iş kuran gençlere kırsala yönelik 100 bin hibe

• Yeni iş istihdam merkezleri

• İlçe itfaiye

• Öğretmen evi

• Çok mesleki lise

• Kır düğün salonu

• Et entegre tesisleri

• Soğuk hava deposu kırsal için

• Organik ürünleri marketi ve süt urunleri

• Polis evi

• Tekstil fabrikaları



Büyük Birlik Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Yunis Eker’in sosyal medya hesapları;

https://www.instagram.com/yunis.eker/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556793166834

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556793025535