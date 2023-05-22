Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda YD-ÜFE'de aylık yüzde 2,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,10, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,74 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 73,63 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,14, imalatta yüzde 40,21 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 38,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 44,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,77, enerjide yüzde 14,70, sermaye malında yüzde 44,90 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20, imalatta yüzde 2,43 artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında 2,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,48, enerjide yüzde 0,11, sermaye malında yüzde 3,84 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 17,72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14,70, ana metaller yüzde 28,20 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 64,15, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 55,80, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 53,24 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bakıldığında basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,74, içecekler yüzde 0,72, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 4,14, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,11, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 3,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

AA