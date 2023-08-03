İstanbul

Küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve endişeler, yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin etkileri yakından takip edilirken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar da Fed'in atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırıyor.

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu düşürmek için mücadele etmesine karşın istihdam piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında bankanın sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine dair endişelerin pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi de piyasalardaki etkisini sürdürdü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin uzun vadede "dünyanın en büyük, en dinamik ve en yenilikçi" ekonomisi olmaya devam ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının anlaşılmasının güç olduğunu söyledi.

Yellen, "Fitch'in kararına kesinlikle katılmıyorum ve bunun tamamen yersiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon, Fitch'in not indiriminin önemli olmadığını vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en "müreffeh" ve "güvenli" ulus olduğunu savundu.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Yarın açıklanacak, istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, bugün Apple ve Amazon'un şirket bilançoları takip edilecek.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalarak 83,2 dolara gerilerken, altının ons fiyatı yatay seyirle 1.935 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 1,4, Nasdaq endeksi yüzde 2,2 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de hafif düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da devam eden resesyon endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

BoE politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,4 değer kaybetti.

Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor.

Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesine yükseldi.

Analistler, hizmet sektöründeki iyileşmeye karşın Çin'de imalat sektöründe daralmanın sürdüğünü ve ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kazanarak günü 7.258,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 7.336,11 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışın hemen altında 26,9610'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9700 seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.500 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve ÜFE

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, temmuz ayı ISM hizmet PMI

AA