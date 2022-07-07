Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.419,10
ALTIN
969,13
DOLAR
17,29
STERLİN
20,73
EURO
17,67
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak

Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kayıp olarak aranan Hanife Eralp'in (80) ormanda cansız bedeni bulundu. Eralp'in, vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:17
Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu

Gölmarmara ilçesinde Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları, 4 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Bölgede jandarma ekiplerinin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, toplam 42 kişi ile arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda bir iz takip köpeği ile termal görüşlü dronlar da kullanıldı.

Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanda Eralp’in cansız bedene ulaştı. Hanife Eralp'in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı. Görme ve duyma yetisi zayıf olan Eralp'in ormanda kaybolup, uzun süre aç ve susuz kalması nedeniyle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

İnceleme sonrası Hanife Eralp'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaGölmarmaraKadınKayıpVefatOrmanCesetHanife Eralp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 
Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 
Dilovası'nın 'kömür tozu' çilesi sona eriyor
Dilovası'nın 'kömür tozu' çilesi sona eriyor
Adana'da 80 firari için şafak operasyonu
Adana'da 80 firari için şafak operasyonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans