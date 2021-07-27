Rize ve Artvin’de beklenen yağış başladı

RİZE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve taşkın uyarılarında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize ve Artvin’de yağış etkili oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluşmaya başlarken, 2 kentte de valilikler bünyesinde yeni kriz merkezleri oluşturuldu. Taşkın riskine karşı iş makineleri de debisinin yükselmesi muhtemel derelerin bulunduğu bölgelere gönderildi. Bölge halkına, cami hoparlörlerinden, dere yataklarından uzak durulması yönünde anonslu uyarılar ise sürdürüldü.



Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti. Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı. Anonsta, bölge halkının dere yataklarından uzak durması, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin yerlerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.



Ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ve Artvin’de beklenen yağış bu sabah başladı. Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Rize ve Artvin’in doğusunda başlayan ve giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi. Taşkın riskine karşı iş makineleri, debisi yükselmesi muhtemel görülen derelerin bulunduğu bölgelere sevk edildi. Bölge halkına, cami hoparlörlerinden, dere yataklarından uzak durulması yönünde anonslu uyarılar ise sürdürüldü.



Yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimleriyle Giresun'un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı gerçekleşmesi bekleniyor.