Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Van'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van-Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 460 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.