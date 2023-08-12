İSTANBUL- Kilo verme uğruna kontrolsüzce kullanılan zayıflama iğneleri ile cilt altına enjekte edilen ilaçların açlık hormonu olan glukogan salınımını engelleyerek besin alımını azalttığı öne sürülüyor. Moodist Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Yeşim Nurdan Özkorucuklu, zayıflama iğnelerinin sağlık uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde ve uygun adaylar için reçete edilerek kullanılması gerektiğini aksi halde yan etkileri ve riskleri olabileceğini belirtiyor. Özkorucuklu, kişilerin zayıflama iğnelerine başvurma nedenlerini şöyle açıklıyor: “Kilo verme sürecinde sağlıklı beslenme ve egzersizle sürdürülebilirlik olmadığında kişiler kilo verme sürecini desteklemek ve hızlandırmak için ne yazık ki zayıflama iğnelerine başvurabiliyorlar. Zayıflama iğneleri tek başına mucizevi sonuçlar getirmez. Sağlıklı kilo verme süreci, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle, bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna uygun bir plan oluşturmak önemlidir.”

“Yan Etkileri Bulunuyor”

Zayıflama iğnesinin diyabetli obez bireylerde kan şekerini düzenlediği, kilo kaybına neden olduğu, kan lipit düzeylerini azaltabildiği bu nedenle kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkileri olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmektedir. Ancak herhangi bir hastalığı olmayan bireylerde sadece zayıflama amacıyla kullanıldığında birçok sağlık riskleri ile karşılaşılabildiğini belirten Uzman Diyetisyen Yeşim Nurdan Özkorucuklu olası yan etkilerden şu şekilde bahsediyor: “Baş ağrısı, mide rahatsızlığı, uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Kalp sağlığı, kan basıncı ve diğer tıbbi durumlar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bazı kişilerin vücutları ilaca tolerans geliştirebilir, bu da ilacın etkisini azaltabilir. Bu da yüksek doz kullanım ve daha fazla sağlık riski anlamına gelmektedir. Bazı zayıflama ilaçları bağımlılık yapabilir ve kötüye kullanılabilir. Tiroid kanserinin biyomarkeri olan serum kalsitonin seviyesini artırabileceği, pankreatit riski oluşturabileceği ve hatta intihara yol açabileceği ilacın yan etki bildirileri arasında yer almaktadır.”

“Zayıflama İğnesi Yerine Farklı Alternatifler Var”

Zayıflama iğneleri, kilo verme sürecini desteklemek için sıklıkla kullanılan bir seçenek olsa da, gerçekçi olmayan kilo kaybı beklentilerinin hayal kırıklığına yol açabileceğini belirten Özkorucuklu, sağlıklı kilo yönetimi için alternatif yöntemlerin mevcut olduğunu belirtiyor. İşte zayıflama iğneleri yerine tercih edilebilecek bazı alternatifler:

1. Dengeli Beslenme Planı: Sağlıklı bir beslenme planı, kilo yönetimi için en önemli faktördür. Düzenli aralıklarla sağlıklı yiyecekler tüketmek, porsiyon kontrolü ve doğru besin gruplarının tercih edilmesi kilo verme sürecine yardımcı olabilir.

2. Su Tüketimi: Günde yeterli miktarda su içmek, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine ve tok hissetmeye yardımcı olabilir.

3. Besin Takviyeleri: Vitamin ve mineral eksikliklerini önlemek için doktorunuzun önerdiği besin takviyelerini kullanabilirsiniz.

4. Düzenli Egzersiz: Egzersiz, kilo verme ve sağlığın korunması açısından önemlidir.

5. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sigara içmek, aşırı alkol tüketmek ve düzensiz uyku, kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek için bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak durmak önemlidir.

6. Stres Yönetimi: Stres, kilo alımına ve kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilecek hormonal değişikliklere neden olabilir. Yoga, meditasyon ve gevşeme teknikleri gibi stres yönetimi teknikleri, kilo verme sürecine katkıda bulunabilir.

HABER: METE YILMAZ