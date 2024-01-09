Bakü

2. Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı bildiriyle, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara ve demir yolu açılması mutabakatı sağlandı.

Azerbaycan, savaşın ardından vakit kaybetmeden, kendi topraklarından Ermenistan sınırına uzanan kara ve demir yollarının yapımına başladı. Zengezur Koridoru güzergahının Azerbaycan topraklarındaki kısmında demir yolu ve kara yolu çalışmaları hızla devam etse de Ermenistan, bu hususta henüz adım atmadı.

Ermenistan'la olmaması halinde alternatif güzergahlar üzerinde de çalışan Azerbaycan, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara ve demir yolu hatlarının yapımı hususunda Tahran yönetimiyle anlaştı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar gereği Aras Nehri üzerinde kara yolu ve demir yolu köprüleri inşa edilerek Nahçıvan'a İran üzerinden de ulaşım sağlanacak.

Ermenistan'la mutabakat sağlanırsa Azerbaycan, Nahçıvan'a hem bu ülke hem de İran üzerinden iki ulaşım alternatifine sahip olacak.

AA kameraları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın çalışmalar yürüttüğünü" açıkladığı Zengezur Koridoru'na uzanan Azerbaycan topraklarındaki kara ve demir yolu ağındaki çalışmaları görüntüledi.

Fuzuli ilinin Horadiz kasabasından Ermenistan sınırına, Zengilan ilinin Ağbend kasabasına uzanan Horadiz-Ağbend hattının inşasını Azerbaycan Devlet Demir Yolları gerçekleştiriyor. Hattın yapımında Türk şirketleri de aktif yer alıyor.

110,4 kilometrelik hattın üzerinde 9 istasyon ile köprü, araç geçidi, tünel, drenaj borusu gibi yaklaşık 500 yapı bulunuyor.

Horadiz-Ağbend hattında projelendirmenin yüzde 82'si, inşaat çalışmalarının ise yüzde 45'i tamamlanarak 69,7 kilometrelik ray döşendi. Hattın her iki kısmındaki 30'ar metre alan mayınlardan temizlendi.

Ermenilerin işgal döneminde döşediği mayınların ve zor arazi koşullarının yapımında birtakım zorluklara neden olan hattın yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kara yolunun yüzde 80'inden fazlası tamamlandı

Demir yoluna paralel olarak Azerbaycan, Horadiz'den Ağbend kasabasına 123,5 kilometrelik yeni kara yolu inşa ediyor.

Azerbaycan Otoyolları Devlet Ajansının koordinesinde gerçekleştirilen inşaatı Türk şirketleri hayata geçiriyor.

Bazı bölümleri 4, bazı bölümleri ise 6 şeritli olan kara yolunun üzerinde 58 alt geçit, 27 köprü ve 3 tünel bulunuyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara yolunun yüzde 80'inden fazlası tamamlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bağlantı: Zengezur Koridoru

Bakü'den Horadiz kasabasına kadar kara yolu ve demir yolu hatları işlek durumda. Bu hatların Horadiz'den Ermenistan sınırına kadarki kısmının bazı bölümleri Ermenistan işgali döneminde tahrip edildi, bazı bölümleri ise yapılan barajın suları altında kaldı. Dolayısıyla Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demir yolu hattı inşa edilecek.

Hattın Ermenistan kısmından, Zengezur bölgesinden geçecek 43 kilometrelik bölümünün inşaatı iki ülke arasında sağlanacak nihai mutabakattan sonra başlayacak.

Ordubad'dan, Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan, Türkiye, Ermenistan ve İran'a yakın Velidağ İstasyonu'na kadarki 158 kilometrelik hat ise kapsamlı tamir edilecek.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kars'ı, Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattı projesi de bulunuyor. İhalesi yapılan projenin çalışması yıl içerisinde başlayacak.

Bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak.