Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: 3-1

Bodrum FK-Menemen FK: 2-1

Erzurumspor FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Süper Lig yayın geliri, Avrupa'nın ilk 10 ligi ortalamasından 7 kat düşük Süper Lig yayın geliri, Avrupa'nın ilk 10 ligi ortalamasından 7 kat düşük

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: 4-1

Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Eyüpspor-Ankara Demirspor: 3-1

Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0

Ümraniyespor-Çankaya FK: 2-1

Göztepe-1461 Trabzon FK: 3-0

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-3

Not: 5. tura yükselen takımlar kalın yazılmıştır.

Kaynak: AA