Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.