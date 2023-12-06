Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: 3-1
Bodrum FK-Menemen FK: 2-1
Erzurumspor FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-3
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: 4-1
Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-0
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Eyüpspor-Ankara Demirspor: 3-1
Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0
Ümraniyespor-Çankaya FK: 2-1
Göztepe-1461 Trabzon FK: 3-0
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-3
Not: 5. tura yükselen takımlar kalın yazılmıştır.Kaynak: AA