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Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu

Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu

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