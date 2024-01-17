Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu Beyza Nur'un milli takım hayali gerçek oldu
İstanbul

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA