İstanbul
Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Kaynak: AA
Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Kaynak: AA
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