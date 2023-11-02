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Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.

Tunuslu tenisçi Jabeur, WTA Finalleri ödülünün bir kısmını Filistinlilere bağışlayacak

Tunuslu tenisçi Jabeur, WTA Finalleri ödülünün bir kısmını Filistinlilere bağışlayacak

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