Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.