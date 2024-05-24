Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, Beşiktaş'ı tebrik etti.

Maçın dengeli başladığını belirten Abdullah Avcı, "13. dakikada oyun dengede giderken öne geçtik. 20. dakikadan sonra Beşiktaş oyunu aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık, oynamalarına izin verdik. Topa sahip olarak bizden daha iyi oynadılar. Topu, bize geçtiği bölümde çabuk kaybettik. İkinci topları alamadık. Devreye 1-0 önde girsek oyuna daha fazla müdahale edebilirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başında yedikleri golle geriye düştüklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Oyunu elimize alarak skoru 2-2'ye getirdik. Gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bir topu kısa düşürerek rakibe verdik. Rakip de bunu değerlendirdi. Üzgünüz. Taraftarımız buraya geldi. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı. Güzel bir final oldu. Festival havasında geçti. Örnek bir kupa finali oldu." diye konuştu.

Yarışmaya ve gelişmeye devam edeceklerine vurgu yapan Abdullah Avcı, "Finalleri oynamak kolay değildir. Bu finalleri oynamak önemli bir deneyimdir. Oyuncuların zihinsel olarak adapte olmaları gerekiyor. Anlar futbolda çok önemli. Bazen değerini fark edemiyoruz. Trabzonspor, çok büyük bir kulüp. Yarışan bir kulüp. Sürdürülebilir ve yarışabilir bir Trabzonspor için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.