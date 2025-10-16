İSTANBUL (AA) - 23 Vakfı tarafından düzenlenen gençlik organizasyonu Zirve 23, bu yıl 'Kendine Git' mottosuyla İstanbul'da kapılarını 5'inci kez açtı.

Basketbol Gelişim Merkezinin ev sahipliği yaptığı zirve, çeşitli başvuru aşamalarından geçerek seçilen 3 bin öğrenciyi, 500'e yakın profesyoneli, sivil toplum temsilcisini ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu yıl gençlerin içsel yolculuğuna atfen 'Kendine Git' mottosuyla düzenlenen etkinlikte oturumlar, Zirve 23'ün ana temaları 'belirsizlik, şüphe, merak, tutku, denge, huzur, vicdan, cesaret ve devrim' etrafında şekillendi ve her konuşmacı, bu 9 farklı tema arasından biri üzerine odaklanarak organizasyonda sahne aldı.

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın sunuculuğunu yaptığı organizasyona, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Garanti BBVA Yetenek ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Wikipedia Kurucusu Jimmy Wales, teknoloji ve sürdürülebilirlik iletişimcisi Sertaç Doğanay, yemek yazarı Refika Birgül, oyuncu Zafer Algöz, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu gibi birçok alandan konuşmacı gün boyunca katılım sağladı.

Bu yıl 30 binin üzerinde başvuru alan etkinlikte, son dört yılda 12 binden fazla katılımcı ağırlandı. Zirveye Türkiye'nin 81 ilinden bugüne kadar yapılan başvuru sayısı ise 110 bini geçti.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunma hedefiyle 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren 23 Vakfı, her sene gerçekleştirdiği organizasyonun ardından gençlere farklı deneyimlerle dolu, yetkinliklerini yeniden şekillendiren bir 'eğitim serüveni' sunuyor.

Zirveye katılan üniversite öğrencileri, zirve sonrasında girmeye hak kazandıkları mülakatları başarıyla tamamlamaları halinde 23 Vakfı'nın iki yıllık deneyim odaklı programına dahil olabiliyor. Bu kapsamda katılımcılar, 23'ün atölye, akademi, araştırma, sosyal sorumluluk ve girişimcilik programı gibi farklı alanlardan oluşan iki senelik programa dahil oluyor.

- 'Gençleri ilham verici konuşmacılarla buluşturduk'

23 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 5'incisini düzenledikleri etkinliğe 3 bin öğrenci ve 1000'e yakın sektör temsilcisinin katıldığını söyledi.

Geniş katılımın gerçekleştiği etkinliğin bu yılki teması 'Kendine Git' ile kendini tanımanın zorlu ve cesaret isteyen bir süreç olduğuna vurgu yaptıklarını aktaran Aydın, gençleri akranları ve sahnedeki ilham verici konuşmacılarla buluşturarak kendini tanıma yolculuklarında katkı sunmayı ve destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Aydın, 23 Vakfının faaliyetleri arasında Zirve 23'ün özel bir yeri olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

'Bugün 3 binden fazla arkadaşımızı zirveye davet ettik. Bu arkadaşlarımızdan 70 kişiyi, Zirve 23'ün iki yıllık programına dahil edeceğiz. '23'lüler', programın ilk yılına katılımcı olarak devam edecek. İkinci yılda ise 23'e gönül veren, gönüllü tarafa geçecekler. Bu iki yılın sonunda '23 mezunu' olacaklar.'

Zirve 23 oluşumunun temelini, ana tema olarak belirledikleri ifadelerden aldıklarına ve gençleri bu sayede içsel bir yolculuğa çıkartabildiklerine işaret eden Aydın, 'Çemberler oluşturuyoruz ve bunun ismine de 'atölyelerimiz' diyoruz. Akademilerle ve şirketlerle vaka çalışmaları yapıyoruz. Şirket ofislerini ziyaret ediyoruz ve arkadaşlarımıza eğitimler aldırıyoruz. Temalarımıza yönelik çevrim içi ve dışı eğitimler oluyor. 23'lülerin, bu yolculuklarına iyi gelecek bir programı onlara sunuyoruz.' dedi.

Aydın, son 4 yılda programları kapsamında 200'den fazla genci mezun ettiklerini, mezunların platformları aracılığıyla birçok insanla bağ kurarak girişimcilik dünyasında, iş dünyasında ve STK'lerde akademik kariyerlerine başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Düzenledikleri zirveler, etkinlikler ve çalışmalarla 30 binden fazla gencin hikayesine dokunduklarını kaydeden Aydın, 23 Vakfının gelecek hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

'Öncelikli olarak, süreçlerimizde doğru giden tarafları kontrol ederek 23'ün sinerjisini ve değerlerini devam ettirmeye odaklanacağız. Sonrasında ise projelerimizi ve etkinliklerimizi global düzeye taşımayı, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle eriştiğimiz insan sayısını artırmayı ve doğru kontaklar kurmayı planlıyoruz. Gençler, kendilerini bulma yolculuğunda ne kadar çok bu tür organizasyona katılırsa, o kadar çok dinleyecek, okuyacak, konuşacak ve yeni hikayeyle karşılaşacak. Gençler, kendi üzerlerinde düşünmelerini sağlayacak ortamlarda bulunurlarsa, bunun mutlaka yararını görecek.'

- Gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de etkinlik kapsamında kendi hayatlarında daha fazla ilerlemek isteyen, gelişim için yeni şeyler duymak isteyen gençlerle birlikte olduklarını ifade etti.

Etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şahin, 'Gençlerin enerjisi, merakı, geleceğe yönelik hem şüpheli hem de inançlı bakışları, insanı motive ediyor. Vodafone olarak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.



