Trendyol Süper Lig de 21. hafta hem zirve de hem de alt sıralarda birbirinden çekişmeli ve heyacanlı mücadelelere sahne oldu. Bu hafta oynanan 10 mücadele de 29 kez ağlar havalandı. 3 maçı ev sahipleri, 2 maçı deplasman ekipleri kazanırken 5 mücadele beraberlik ile sonuçlandı.

Haftanın en önemli maçı Trabzon da Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynandı. Lider Fenerbahçe’nin evinde Sansunspor ile berabere kalması ile daha da sonucu merak konusu olan derbi de üstün olan taraf sarı-kırmızılı ekip oldu. Zaha(2), Kerem Aktürkoğlu (2) ve Kaan Ayhan’ın golleri ile mücadeleden 5-1 galip ayrılan Galatasaray zirvede puanları bir kez daha eşitledi. Maça oldukça eksik kadro ile çıkan Trabzonspor bu ağır yenilgiye rağmen üçüncü sırada ki yerini korudu. Ev sahibi ekibin tek golü ise Enis Destan ile geldi.

Son haftaların golcü ekibi Fenerbahçe evinde Samsunspor’u konuk etti. İrfan Can Kahveci ile maçın başında öne geçen sarı lacivertli ekip Emre Kılınç’ın golüne engel olamadı ve sahadan bir puan ile ayrıldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe hafta arası Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

Fernando Santos yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş ise Pendikspor deplasmanında 4-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Pendikspor ise Fenerbahçe’den kiralanan Umut Nayir, Kayserispor’dan transfer edilen Mame Thiam, Halil Akbunar ve Sequeira ile bu sezon ki en farklı galibiyetini aldı.

Diğer İstanbul temsilcileri ve Anadolu ekiplerinin mücadelelerinde ise; Kasımpaşa evinde Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Böylece Kasımpaşa 2 maç aradan sonra üç puan almış oldu. Hatayspor da ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Alanyaspor ise evinde Rizespor’ 2-1 ile geçmeyi başardı. Rizespor 5. Sırada yerini korurken çıktığı son 7 deplasman maçından galip gelemedi. Ligde son sırada bulunan İstanbulspor ise deplasmanda Kayserispor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İstanbulspor 7 maç aradan sonra galip gelirken, Kayserispor ise son 6 maçından puansız ayrıldı. Adanademirspor sahasında Ankaragücü ile 1-1, Konyaspor da Antalyaspor ile ve Karagümrük de Başakşehir ile aynı sonuçla berabere kalarak puanları paylaştı. Sivasspor ise sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak sahadan bir puan ile ayrıldı.

Gol krallığı yarışında Dzeko 16 gol ile zirvede yer alırken Kayserispor’dan Pendikspor’a geçen ve gollerine devam edem Mame Thiam ise 13 golle ikinci sırada yer aldı. Üç maç aradan sonra sahalara dönen Icardi ise 12 golle takibini sürdürdü.