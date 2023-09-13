ZONGULDAK (AA)
Vali Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavi gördüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldi.
Hastane yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öte yandan 1 işçinin tedavisi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla başsağlığı mesajı
TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.