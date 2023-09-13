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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla başsağlığı mesajı

Öte yandan 1 işçinin tedavisi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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