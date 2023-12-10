Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

"Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

Bakan Koca, şunları kaydetti:

Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Fidan: Gazze'de, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurulmaktadır

Bakan Fidan: Gazze'de, tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vurulmaktadır

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.