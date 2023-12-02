Haber: Mert Osman Erman

Kuzey Fransa'daki Auchel kasabasındaki Black Shadow North WC kulübünün başkanı ve eşi, Lille'in 65 km (40 mil) batısında polis tarafından sorguya çekildi.

İddia edilen suçlamalar arasında, müdürü bir arabanın bagajına tıkmakla tehdit etmek de bulunuyor, ancak bunları reddediyorlar. Savcılara göre, bu olay, öğrenciler arasında şiddet olaylarına dair raporlardan kaynaklanmıştır.

Black Shadow North WC kulübü, Fransa'da son yıllarda zorbalığı önlemek amacıyla ortaya çıkan birkaç motosiklet kulübünden biridir. Üyeler, polisin ve okul yetkililerinin sorunu çözmek için yeterince çaba harcamadığını iddia ediyor. Sağlık uzmanlarına göre, Fransız öğrencilerin %10'u 16 yaşına geldiklerinde zorbalıkla karşılaşıyor.

Auchel'deki bu karşılaşma, bir annenin kızının hedef alındığını söylediği bir şikayetin ardından ortaya çıktı, medya raporlarına göre. Zorbalık iddiası yetkililer tarafından onaylanmadı, ancak duygular, kasım ayının başlarında bir genç kızın intihar etmesinin ardından yüksekti.

Savcılara göre, Black Shadow North WC başkanı, Auchel'deki okula giderek iddia edilen suçlulara yaptırım talep etti. Başsavcılık, motosikletçi ve eşinin "onlarca motosikletçiyle geri döneceklerini, müdürü bir arabanın bagajına koyacaklarını ve eylemsizliği nedeniyle Belçika sınırına geçireceklerini" tehdit ettiğini söylüyor.

Herhangi bir suç işlemediklerini reddeden sanıklar, pazartesi günü mahkemede görünecekler.