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1. Lig'in en golcü takımı Eyüpspor, en golcüsü Ahmed Kutucu

1. Lig'in en golcü takımı Eyüpspor, en golcüsü Ahmed Kutucu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

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