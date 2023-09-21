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Diaspora Ödül Töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler aile fotoğrafı çektirdi.

Akademi Ödülü, Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan’a takdim edilirken Gastronomi Ödülü’nü Somer Sivrioğlu, Sanat Ödülü’nü İsmail Acar, DTİK Özel Ödülü’nü ise DTİK’nin Eski Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı. Törene katılamayan Hisarcıklıoğlu’nun ödülü, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz’a takdim edildi.

Törende, İş Dünyası Ödülü Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray’a, Girişimci Ödülü Crytek Kurucusu ve CEO’su Avni Yerli’ye, Gönül Bağı Ödülü Aliya İzzetbegoviç Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sabina İzzetbegoviç Berberoviç’e, Diaspora Tarihi Ödülü ise Akademisyen Işıl Acehan’a verildi.

Açılış töreninin ardından düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından ödüller takdim edildi.

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