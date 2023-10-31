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TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerinde milletvekilleri grupları adına söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 12. Kalkınma Planı'nın "pembe tablolar çizdiğini", Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, sürdürülebilir, kapsayıcı ve uygulanabilir bir plan olmadığını ifade etti.

İktidarın 12 yıl önce seçim beyannamesinde bazı hedefler ortaya koyduğunu kaydeden Kaya, "Bu hedefler Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi hak ettiği noktalara taşıyacak büyük vaatlerdi. Bu hedeflere ulaşma çabası tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. 12. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerle de aslında milletin duyguları istismar edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da 7 Ekim'den bu yana akıllarının Filistin'de, yüreklerinin ise Gazze'de olduğunu söyledi. Aydın, "Allah aşkına 23 gündür Türkiye olarak hangi somut adımı attık?" diye sordu.

Aydın'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze meselesinin partiler üstü bir mesele olduğunu söyledi. Gül, "Bu konuda dünyada en güçlü şekilde sesini ortaya koyan, güçlü bir şekilde bu meseleyi gündeme taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Yine sayın Devlet Bahçeli'nin veciz açıklamalarıyla; ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm siyasi parti başkanları ve temsilcileri bu meselede insanlığın yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir konut krizi yaşamıyor bir barınma krizi yaşıyor"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 12. Kalkınma Planı'nın iki temel eksiğinin olduğunu belirterek, "12. Kalkınma Planı'nın içerisinde kalkınma yok. İkincisi, plan yok. Karşımızda somut projelerle donatılmamış, bir iyi niyet belgesinden öteye gitmeyen bir Kalkınma Planı var." dedi.

Bir kalkınma planının, vatandaşın en temel ihtiyaçlarının giderilmesi demek olduğunu dile getiren Özlale, Türkiye'nin bir barınma krizi yaşadığını söyledi.

Özlale, "Türkiye bir konut krizi yaşamıyor bir barınma krizi yaşıyor." ifadesini kullandı. Özlale, barınma krizinin olduğu ülkede kalkınmadan bahsedilmeyeceğini bildirdi.

"Uzun vadeli bir perspektifle tasarlanmıştır"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i destekleyen batı zihniyetinin de suça ortak olduğunu vurguladı.

Kalaycı, kalkınma planlarının Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerinin ortaya konulduğu, hazırlanması anayasal zorunluluk olan planlar olduğunu belirterek, "12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin 2'nci, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kalkınma planıdır. Plan, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında 2053 vizyonu çerçevesinde, uzun vadeli bir perspektifle tasarlanmıştır." dedi.

Kalkınma Planı'nın vizyonunun, Türkiye Yüzyılı'nda çevreye duyarlı, ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye olarak belirlendiğini ifade eden Kalaycı, Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesinin hedeflendiğine işaret etti.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Öncelikle beş yıllık plan hazırlanır, sonra bu plana uyumlu olarak orta vadeli program hazırlanır; sonrasında ise bu programa uyumlu bir şekilde bütçe oluşturulur. Fakat buna riayet edilmemiş, orta vadeli programdan önce hazırlanması gereken 12. Kalkınma Planı, daha sonra hazırlanmıştır." diye konuştu.

HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin, "Özellikle AK Parti'li vekiller sokağa çıksa, pazara gitse anlayacak ama sokağa çıkacak, esnafın içine çıkacak, pazara gidecek yüzleri olmadığı kanaatindeyim. Kalkınma planı nasıl olmalı? Kalkınma planı için önce bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Önce AK Parti'nin 22 yıl boyunca yarattığı yangın yerinde, hayat mücadelesiyle baş başa bıraktığı halkla, yurttaşla barışmaya ihtiyacı var." dedi.

"Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay hala tahliye edilmemiştir"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 11. Kalkınma Planı'nın hedeflerinden hiçbirinin bugüne kadar gerçekleşmediğini, hükümetin gerçekleştiremediği hedeflerden yola çıkarak 12. Kalkınma Planı ile 2053 yılını planladığını savundu.

Kalkınmak için bir planın gerekli olduğunu, bu planın amacına ulaşması için kurallara uymak gerektiğini belirten Başarır, "Hukukun üstünlüğü endeksinde dünyada sonlardayız. Kalkınma Planı'nda adaletten bahsediyoruz ama bugün Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay hala tahliye edilmemiştir. Kalkınma Planı'nda belirtilen adalet, bu uygulamalarla gelmeyecek, gelemeyecek." dedi.

12. Kalkınma Planı'nda yer alan hedeflerin de tutmayacağına inandığını ifade eden Başarır, "Hep 'yapacağız yapacağız' diyorsunuz ama olan bu ülkenin emekçilerine, öğrencilerine oluyor. Bu devlette planlamayı, kalkınmayı hedefliyorsanız hukuk devletini getirmelisiniz, yasamanın ve yargının yürütmeyi denetleyebildiği bir sistemi getirmelisiniz." diye konuştu.

"Kapsamlı bir yol haritası"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 12. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin en üst seviyede insani gelişmişlik seviyelerine ulaşması ve üst gelir grubu ülkeler arasında yer almasının amaçlandığını söyledi.

Planda, milletin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritasının olduğunu kaydeden Erdem, "Türkiye'nin uzun vadeli yol haritasını oluşturan 12. Kalkınma Planı'nda milletin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşaması, yarına umut ve güvenle bakılacak bir geleceğin temin edileceği görülmektedir." dedi.

Erdem, 12. Kalkınma Planı kapsamında yapılacak kamu yatırımlarıyla ekonominin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin arttırılması, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması yoluyla toplumun tüm kesimlerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve refahın yükseltilmesinin amaçlandığını anlattı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ülkelerin ve toplumların sağlıklı kalkınmasının öncelikli gereğinin, planlı bir sürecin kurgulanması ve kararlıkla sürdürülmesi olduğunu söyledi. Aksakal, "Kalkınma, köyden ve köylüden başlar. Elbette turizm de ekonomi de üretimin önemli mekanizmaları olarak sistemde yer alacaktır ancak kalkınmanın lokomotifi tüm dünyada olduğu gibi tarımsal kalkınmadır. Bunu yeniden hayata geçirecek politikalara ivedilikle ihtiyaç vardır." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2022'de 325 milyar lira olan faiz harcamalarının 2026'da 2 trilyon 321 milyar liraya ulaşacağını ifade ederek, "Bütçe açığından, borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden de kurtulmamız mümkün değildir. Orta Vadeli Programa göre, önümüzdeki üç sene de 5 trilyon 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz." dedi.

Faizlerinin artırılmasının yerli ve yabancı yatırımcıyı yatırım ve üretim yerine mevduat faizine yönelteceğini belirten Erbakan, "Vatandaşa hizmet adına kullanılması gereken vergi gelirlerinin maalesef faize giderek artan oranda yatırıldığını görmekteyiz. Önümüzdeki üç senede borçlanma, yüksek borç faizi, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı ekonomisinin uygulaması devam edecek görünüyor." diye konuştu.

Bu arada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, görüşmeler devam ederken, milletvekillerine, Türkiye adına uzaya çıkacak 2 astronot Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in, Genel Kurul salonu dinleyici locasında bulunduğunu duyurdu. Milletvekilleri, Genel Kurulu selamlayan Gezeravcı ve Atasever'i alkışladı. Gezeravcı ve Atasever, görüşmeleri bir süre izledikten sonra salondan ayrıldı.