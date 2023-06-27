İSTANBUL - Kâğıthane Belediyesi ekipleri glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşların evlerine bayram öncesi tek tek ulaştırdı. Gıda kolileri her üç ayda bir ilçedeki 120 çölyak hastası aileye Kâğıthane Belediyesi tarafından teslim ediliyor. Gıda kolilerinin içinde glutensiz; 4 kilo un, 2 ekmek, 2 adet keçiboynuzu ezmesi, 8 adet puding, 2 adet pirinç unu, 2 paket mısır irmiği, 2 paket mısır nişastası ve 2 paket galeta unu bulunuyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “ Çölyak hastası vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde gündelik yaşamlarına devam etmesi için kendilerine destek oluyoruz. Tüm çölyak hastası vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bayramlarını tebrik ediyorum.'' diye konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI