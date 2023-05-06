SARAYBOSNA AA- Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

İzetbegoviç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu ve Boşnakların da ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Türkiye'deki seçimlerin tarihi bir dönüm noktası olduğunun farkında olduklarını vurgulayan İzetbegoviç, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin diriliş ve her alanda yükselişindeki muhteşem rolünün çoğunuzun bilincinde olduğuna inanıyorum. Erdoğan'ın önderliğinde kardeş Türk halkı ve devleti, kendi onurunu ve öz güvenini daha da sağlamlaştırdı, demokrasiyi güçlendirdi ve uzun vadeli gelişimi garanti eden değerler sistemini yeniledi.

Türkiye, ekonomisi yeterince gelişmemiş bir ülke konumundan kısa bir sürede uzun yol katederek, güçlü bir dünya ekonomisi pozisyonuna geldi. Herkesi hayran bırakan hızlı altyapı çalışmaları, endüstriyel kalkınma, gerçekleşen eğitim reformları, güçlü ordu ve savunma sanayi buna şahitlik etmekte."

Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde uluslararası ilişkilerde güçlü bir aktör haline geldiğine işaret eden İzetbegoviç, Türkiye'nin böyle bir konuma gelmesinin artık öz güvenini hızlı yenileyen ve değerlerini tasvip eden Müslüman dünyasının tamamına devasa bir etkisi olduğunun altını çizdi.

"Erdoğan, rahmetli Aliya İzetbegoviç’in emanetini yerine getiriyor"

SDA Genel Başkanı İzetbegoviç, Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde Balkanlar'daki ilişkiler açısından da çok önemli bir unsur haline geldiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'daki tüm devletler ve halklarla işbirliği ve dost ilişkileri kurmayı başardığını vurgulayan İzetbegoviç, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek ve Sancak'taki Boşnaklar, bilhassa büyük lider Erdoğan'ın dostluğuna şahit. Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği büyük destek ve yardımlar, Bosna Hersek ve Boşnaklar için hayati önem taşımaktadır. Türkiye tarafından Bosna Hersek'te gerçekleştirilen projeler burada saymakla bitmez. Sözümü öz ve kısa söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan, rahmetli Aliya İzetbegoviç’in emanetini yerine getiriyor çünkü samimiyetle ve kardeşçe Boşnaklara ve Bosna Hersek'e sahip çıkıyor. Kıymetli Boşnaklarım, önümüzdeki seçimlerde oy hakkınızı kullanmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var ancak Boşnak halkının ve Bosna Hersek'in de ihtiyacı vardır."