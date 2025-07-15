14 TEMMUZ 1789 tarihi dünya DEMOKRASİ TARİHİ İÇİN ÖNEMLİDİR…

FRANSIZLAR HAKLARINI ELDE ETMEK İÇİN “FRANSIZ DEVRİMİNİ”GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR…

ATATÜRK,”CUMHURİYET YÖNETİM BİÇİMİNİ” TÜRK MİLLETİNE EN UYGUN YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK BELİRLEMİŞTİR 1923 tarihinde…

Fransız Halkının gerçekleştirdiği ayaklanma, 14 Temmuz 1789'da"Bastile hapishanesindeki siyasi tutukluların kurtarılmasıyla”başlar.

İHTİLALİN DÜŞÜNSEL-BİLİMSEL RUHUNU HAZIRLAYAN FRANSIZ DEVRİMİ DÜŞÜNÜRLERİ, TÜM DÜNYAYA ESİN KAYNAĞI OLMUŞTUR…

MONTESQUİEU:Güçler ayrılığı ilkesini savunur.Yasama erkinin,halkı temsil eden vekillerden oluşmasını ister.

VOLTAİRE:İngiliz sistemiyle parlemento kurulmasını savunur.

ROUSSEAU:İnsanların doğuştan eşitliğini ve halk iradesinin siyasal rejime egemen olmasını savunur.

DİDEROT:Yasa önünde eşitlik,düşünce ve ifade özgürlüğünü savunur.

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UNUTMA TÜRK MİLLETİ ATATÜRK İSTESEYDİ ÜMMET VE KUL OLURDUN;

O SANA CUMHURİYETİ LAYIK GÖREREK SENİ BİREY YURTTAŞ YAPTI…

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR!