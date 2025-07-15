Güzel günler can dostlarım!

Yazmak zor gönül ağrısı varken.

Artık özel AVUKAT’da oldum “Çoklu Baro” değişikliği ile nasıl olsa ,sus desem de beynime ,gönlüme bile söz dinletemiyorum ki dilim sussun.

“OSMANLI DİYENLERE DUYURULUR!”

Tarihte bugün ihanet dolu OSMANLI TARİHİNDE!

14 Temmuz 1920 tarihindeyiz.

TBMM ve Ankara Hükümeti, EMPERYALLERE açacağı savaş ve VATANI kurtarma hazırlıklarını devam ettirmektedir...

İTİLAF DEVLETLERİ,PADİŞAH VAHDETTİN,DAMAT FERİT HÜKÜMETİ VE MÜTAREKE BASINI aksi yönde

tüm çabalarına rağmen ,MUSTAFA KEMAL VE SİLAH ARKADAŞLARINI durdurmak bir yana;

VATANI KURTARMA AZİM,GAYRET ve İSTEKLERİNDEN VAZGEÇİREMEMİŞTİR...

1919’da UYDURMA BİR MAHKEME

KURDURMUŞTUR VAHDETTİN VE İSTANBUL HÜKÜMETİNE EMPERYALİZM TEMSİLCİLERİ;

ADINA “SAVAŞ MAHKEMESİ” DEDİKLERİ.

Önce MUSTAFA KEMAL ve 14 Temmuz 1920’de de “silah arkadaşları” idama mahkum edilirler.

Emperyalizmin oyunu hep aynıdır:

Vatanseverleri bertaraf etmek !

Çok eski değil 2005’de başlattıkları,

ERGENEKON-BALYOZ kumpasları için kurdurduğu mahkemeler,satın aldığı basın ve idare edenleri kandırdığı gibi;

100 yıl önce 1919-1920’de de aynı tiyatroyu sahneye koymuşlardı.Amaçları VATANI KURTARACAK OLANLARI BERTARAF ETMEK;YOK ETMEKTİ.

1919-1920’de sahnede bir aktör daha vardı!

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi...

“İDAM FETVALARINI”veren de O idi.

Öyleki İstanbul Hükümeti’nin ANKARA HÜKÜMETİ’ne “MERHAMETLİ”davrandığını söylüyordu fetvalarında.

ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ KİM Mİ İDİ?

İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ ÜYESİ!

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ

VE SAHTE DİN ADAMLARI KARŞISINDA DURAN,MİLLİ DİN ADAMI -VATANSEVER RIFAT BÖREKÇİ’NİN RUHLARI ŞAD OLSUN...

Hainleri tarih kara yapraklarda yazar...

VATANSEVERLER İSE BEYAZ SAYFALARDADIR TARİHİN KİTABINDA.

AMA EN KIYMETLİSİ HEP KALPLERDEDİRLER VE HEP KALBİMİZDE KALACAKLARDIR.

“BİR YER KARIŞTI;AKAN BERRAK SU BULANDI İSE ORADAN İNGİLİZLER GEÇMİŞTİR”der KIZILDERELİ ATASÖZÜ.

Ben de ekliyorum ‘AMERİKALILAR ‘da geçmiştir!’

Aynen ÇORUM,MARAŞ ve SİVAS KATLİAMLARINDA SÖZDE AMERİKAN GAZETECİLERİN OLAY ANI VE SONRASINDA ORADA OLDUKLARI GİBİ…

…

OSMANLI 600 yıl İMPARATORLUK yürütmüş;kendini İNGILTERE gibi yenileyemediği için parçalanmıştır.

YERİNE ULUSAL VE MİLLİ TÜRK DEVLETİ ;TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULMUŞTUR KURTULUŞ SAVAŞI SONRASI, 1923’de.

VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!

