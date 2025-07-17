15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı.

FETÖ’nün talimatıyla Ankara’da TRT yerleşkesi basılıp zorla ‘darbe bildirisi’ okutuldu.

Darbe girişiminin seyrini değiştiren anlardan biri de Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın telefonla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ulaşıp çağrısını bütün Türkiye'ye ulaştırdığı yayındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı.

Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

TSK'nın resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup rütbeli asker ve Hava Harp Okulu öğrencisi tarafından kapatıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık elli milletvekilinin Meclis'te bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları Meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört defa bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve bazı üst düzey komutanlar; darbeye kalkışan askerler tarafından rehin alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ise 'sık sık yer değiştirmesi' dolayısıyla darbeciler tarafından bulunamamıştır.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te kanalın Ankara temsilcisi Hande Fırat'la FaceTime üzerinden iletişime geçerek darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin düzenlediği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1.491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8.036 asker gözaltına alındı.

Yargı ve sivil siyaset mensupları dâhil olmak üzere, toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında TBMM tarafından Anayasa'nın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi.

İlan edilen olağanüstü hâl darbe girişiminin ardından geçen iki yıllık süreyi kapsayacak şekilde uzatıldı. Girişimin ardından başlatılan tasfiye süresince Nisan 2018 itibarıyla 160 bin kişi gözaltına alındı, FETÖ/PDY üyesi suçlamasıyla 50 bin kişi tutuklandı ve 152 bin kamu personeli görevlerinden ihraç edildi. Darbe girişimini izleyen dört yıllık sürede 289 dava açıldı, karara bağlanan 275 davada toplamda 4 bin 130 sanık hüküm giydi.

Evet…15 Temmuz darbe girişimi, Fethullahcı Terör Örgütüne bağlı olan askerlerin kalkıştığı bir darbe girişimidir.

15 Temmuz Darbe Girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu engellenmiştir.

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan bu hain darbe girişiminde başta İstanbul olmak üzere toplamda 48 saat içinde 248 şehit verilmişti.

Yine 2196 vatandaş ise yaralanmıştı.

15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

İhanet girişimi halkın sokağa çıkmasıyla, TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı.

Halkın birlik ve beraberlik ruhu ile hareketiyle birlikte 15 Temmuz'da darbe girişimi bertaraf edildi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştirdi.

Sosyal devlet anlayışını yok etmeye çalışanlar, tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladılar.

Diğer taraftan, Türkiye Tarihindeki darbeler arasında bir ilk olarak millete doğrudan ağır silahlarla ateş edildi. Buna rağmen, Türkiye'nin belli yerlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerinde ordudaki sızma ve süzme teröristler, millete rağmen darbe yapmak isteyince milletin hışmına uğramışlardır.

Millet, tanklar, silahlar, helikopterler ve jetlerin önüne geçerek bu hain kalkışmayı durdurmuştur. Anında teşkilatlanan milletimiz, cesaretini, marifetini birkez daha tüm dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz 2025 tarihinde ŞEHİTLERİMİZ’in manevi makamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

İşte şurası Kızılay meydanına akın eden vatandaşların toplandığı ve onca vatandaşımızın şehit edildiği Genel Kurmay başkanlığı önü…

Şurası darbecilerin uçak kaldırmasını engellemek için Devlet kontrolündeki F-16’ların vurarak tahrip ettikleri ve kullanılamaz hale getirdikleri Akıncı Üssü pisti…

Aha şurası 100’lerce kişinin üzerlerine tanklar sürülerek şehit edildikleri 15 Temmuz şehitler köprüsü önü…

Burası bombalanan Beştepe Cumhurbaşkanlığı külliyesi önü…

Burası darbeye direnen binlerce vatandaşın 16 Temmuz sabahı darbecilerce idare edilen F-16’ların bombaladığı Beştepe…

Burası da Beştepe önünde vatandaşların helikopterlerle tarandıkları yerler…

Aha burası Darbecilerin F-16 uçaklarının bombaladığı TBBMeclisi binası ve önü…

Şurası da Cumhurbaşkanlığı sarayına ilerlemeye çalışan tankları durduran halkın üzerine yaylım ateşi açılan yer…

Şurası TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN’in Şehit edildiği yer… Darbe teşebbüsünü duyar duymaz; ‘Anne vatan elden gidiyor´ diyerek sokağa fırlamış Atatürk havalimanı´na doğru giderken Esenlerde üzerine tank sürülerek şehit edilmişti.

Şurası DEMET SEZEN, GÜLŞAH GÜLER, KÜBRA AYDOĞAN, ZEYNEP SAĞIR, CENNET YİĞİT, SELDA GÜNGÖR komserlerimizin şehit edildiği Ankara Gölbaşı Özel Harekât başkanlığı önü…

Şurası ev hanımı ELİF DAĞDELEN SARI’nın kahramanlıklarını simgeleyen yer…Darbe girişimi gecesi TRT´de okunan sahte bildiriyi ve Cumhurbaşkanımızın ‘‘sokağa çıkın´´ çağrısını duyunca sakağa fırlamış, bir askeri aracın içine girmiş şoför ve komutanı etkisiz hale getirmiştir.

Aha burası SAFİYE BAYAT’ın vurulduğu mekan… Darbe girişiminin ilk adımının atıldığı 15 Temmuz Şehitler köprüsünde tankların karşısında dikilerek direnmiş, yaralılara yardım ederken vurulmuştur.

Şurası DERYA OVACIKLI’nın yaralandığı mekan…:Akıncı camii önünde darbecilerin ateşi sonunda baldırından yaralanmıştır.

Şurası da EMİNE ÖZER’in Beştepe´de Helikopter saldırısında tankların önünde durduğu ve yaralandığı yer...

Şurası TÜRKAN GÜDER’in yaralandığı yer… Akıncı hava üssü önünde açılan ateş sonucu eşini şehit vermiş ve yaylım ateşi sonucu 3 kurşunla yaralanmıştır.

Şurası da 75 yaşındaki FİKRİYE TEMEL’in elindeki sopayla sokağa çıkıp tankların üzerine yürüdüğü yer...

Kurşunların üzerine yürüyen insanlarımız…

Tanklara direnen insanlarımız…

Şehit edilen analar, babalar, dedeler, nineler, genç kızlar, gelinler, askerlik çağındaki gençler, öğrenciler, çocuklar…

Ve sonuçta 173'ü sivil 248 şehit, 2196 yaralı ve binlerce gazi...

Ey ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütü yandaşları partiler ve parti başkanları, milletvekilleri…

Ey Belediyeleri terör örgütlerine peşkeş çeken tünelci Belediye başkanları…

Ey sokak eylemcisi- canlı bomba- vatan hainleri…

Vatana ve millete düşmanlık edenler...

Yeni Türkiye yüzyılında Şehitlerimizin kanında boğulacaksınız...

...Ve Tarih bunu yazacak…

Hoşça kalınız…