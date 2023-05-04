İSTANBUL- Okan Üniversitesi’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği “Geleceğini Keşfet Konferansı”, 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü Üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi.

Konferansa İstanbul’daki 23 liseden toplam 1550 öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasında İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan iş dünyasına en yakın üniversite vizyonuna sahip olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin farklılıklarından ve Girişimcilik Dersi, Happy Life Dersi, Kariyer ve Yaşam Dersi gibi ilklerinden söz etti.

Konferansta İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin sınav, gelecek, meslek ve yaşam tercihleri konularında gençlere yol gösterecek bir konuşma yaptı. Şirin, “Kendi potansiyelinizi açığa çıkarıp onu hayata geçirmek en büyük başarıdır” ifadesini kullandı. Gençlere ertelemekten vazgeçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin akademisyenlerle sohbet ettiği fakülte-bölüm tanıtımları ve kampüs turu ile sona erdi.

50 bin öğrenci Türkiye Geneli Deneme Sınavı’na katıldı

Üniversite adaylarının geleceklerine yön vermelerine ve kendilerine en uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olan İstanbul Okan Üniversitesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Türkiye Geneli Deneme Sınavı ile de, 50 bin öğrenciye destek oldu.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL