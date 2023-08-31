Tarih 30 Mayıs 2023 Yer Ankara Eryaman Stadı. Galatasaray Ankaragücü deplasmanında Trendyol Süper Lig de şampiyonluğunu ilan ettiği gün sosyal medya da şu paylaşım yapılmıştı. ‘’Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa ‘’

Son yıllarda ülke puanında alt sıralara gerileyen Türkiye’nin artık lig şampiyonunu bile 2. Ön eleme turundan Avrupa arenasında elemelere başlıyordu. Kolay olmadı, belki kağıt üzerinde favori hep Galatasaray oldu ama geçen sezon Dünya Kupası arası, Deprem felaketi derken lige verilen aralardan dolayı hem geç biten sezon hem de erken açılan yeni sezon.

Önce Litvanya temsilcisi Zalgiris; deplasmanda 2-2 iç sahada 1-0, ardından Slovenya temsilcisi Ljubljana deplasmanda 3-0 iç sahada 1-0 ile geçilmişti. Artık geride kalan son engel Norveç temsilcisi Molde...

Geçen hafta deplasmanda çok iyi oyun ortaya konmasa da Icardi önderliğinde, Muslera’nın harika kurtarışları ve son dakika da gelen galibiyet golü ile kazanılan 3-2 deplasman zaferi. İşte İstanbul da bunun avantajı ile sahaya çıkıyordu sarı kırmızılılar. 7. Dakika da Icardi’nin penaltı golü ile öne geçti Galatasaray ve ilk yarı bu skorla bitti artık devler ligine geri sayım başlamıştı. İkinci yarıda ise maçı koparamamanın stresi ve 66. Dakika da gelen Molde golü ile geçmek bilmeyen saniyeler dakikalar.

Ta ki uzatma dakikalarına kadar; İlk maçta Oliveira’nın golüne benzer serbest vuruşu bu defa 90+3 de Angelino ile gole çeviriyorduk. 2-1 ile kazanılan bir zafer daha ve maç sonu Rams Park da çalan Şampiyonlar Ligi müziği, evet Galatasaray 17. Kez Şampiyonlar Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

1993-94 sezonu Manchester United’ı saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi’nde ilk defa ülkemizi temsil etmeyi başaran, 2000 yılında Uefa kupası ve Süper kupa zaferleri, 2001 ve 2013 yıllarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri ile bizleri defalarca gururla Avrupa da temsil eden Galatasaray bir kez daha yıldızlar sahnesine ayak bastı. Şimdi gözlerimiz grup kuralarında boş şans Avrupa Fatihi Galatasaray.

Bu arada tebrikler Okan Hoca; Avrupa da 5 maç üst üste galibiyet alan ilk teknik direktörümüz olarak tarihe geçti.

Ülke puanında tırmanışa geçtiğimiz bugünler de Konferans Kupası’nda temsilcilerimiz rövanş maçlarına çıkacaklar. Twente deplasmanında Fenerbahçe’den Kiev’i konuk edecek Beşiktaş ve Genk karşısında sahasında turu arayacak Adanademirspor’dan da hem galibiyetler hem de turlar bekliyor olacağız. Tüm takımlarımıza Avrupa arenasında başarılar…