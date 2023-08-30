Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde’yi 3-2 mağlup ederek evine skor avantajıyla dönen temsilcimiz Galatasaray, Rams Park’ta Norveç ekibini ağırladı. Karşılaşmanın önemi büyüktü; marka değeri, minimum 30 milyon euro’luk gelir, transferde izlenecek politika… Say say bitmez, bambaşka bir önem arz ediyordu bu maç. Sarı-kırmızılılar ait olduğu yere; Avrupa’nın en büyük sahnesine geri dönmek istiyordu. Maç başladı, Molde yine hızlıydı. Ancak bu kez Galatasaray yakaladı 1-0’ı penaltıyla, Icardi yine fileleri havalandırdı. Maçta sahada Galatasaray değil başka bir takım vardı sanki; oyunun ne tadı vardı ne de tuzu… Molde, temsilcimize karşı üstün bir oyun sergiliyordu. Bir de düşünün soğuk iklim ekibi bunlar, hava da nasıl sıcak. Dayanamayıp tansiyonu düşen futbolcular oldu Molde’de, o kadar alışık değiller sıcak havaya. Bizim takımda birkaç kişi hariç kimsede istek arzu yok. Muslera, Boey ve Torreira olmasa nerelere gidecek maç Allah bilir. Maç 1-1 oldu, hatta sonlara doğru 2-1 oldu ama Allah’tan gol ofsayttı. Yoksa bir anlık panikle 3-1’e bile giderdi karşılaşma, e o zaman tur da giderdi. Angelino frikikten avlayarak Molde’yi temsilcimizi 2-1 öne geçirince biraz rahatladık tabii. Maçın ardından taraftar bir yandan seviniyordu fakat bir yandan da tepkiliydi. Bu tepkiler biraz da amacını aştı bu arada, teknik direktör Okan Buruk’a karşı yapılan yorumlar abartı olmaya başladı; sanki geçen sene 14’te 14 yapan hoca başkasıymış gibi… Yeni transferler hazır hale gelsin, üstüne stoper ve 8 numara takviyeleri yapılsın, o zaman eğer böyle kötü oyun olursa hoca eleştirilir. Ama şu andan yangın yapmalık bir durum yok bana göre. Maçın ardından hoca ve yönetim saatler süren bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Ana başlık ayrılıklar ve transferdi. Bu arada sürpriz ayrılıklar olabilir, aynı şekil sürpriz transferler de. Galatasaray’ı transferde çok hareketli günler bekliyor. Ayın 5’inde Şampiyonlar Ligi listeleri verilecek, o tarihe kadar ana transfer planlamasının biteceğini düşünüyorum. Kalan 10 günde ise yerli takviyeler olur. Galatasaray taraftarı arkasına yaslansın; önce Şampiyonlar Ligi turunun, ardından da yaşanacak transfer hareketliliğinin tadını çıkarsın. Aslan ait olduğu yere geri döndü, tebrikler Galatasaray…