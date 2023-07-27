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Festival, 28 Ağustos'a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle sürecek.

GFA kapsamında düzenlenen tüm masterclassların Sistem AŞ’nin eğitime verdiği destekle gerçekleştirildiği bildirildi.

Antalya 4 gün 4 gece süren Hint düğününe ev sahipliği yaptı

Antalya 4 gün 4 gece süren Hint düğününe ev sahipliği yaptı

Farklı okullardan, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden keman öğrencilerini Gümüşlük'te buluşturan ustalık sınıfının son gününde genç yetenekler konser verdi. Genç yeteneklerin performansı ayakta alkışlandı.

2023 Gümüşlük Festival Akademisi masterclasslarının bu yıl düzenlenen ikincisi, Rus ekolünden gelen keman ustası Victor Abramian-Eshba tarafından gerçekleştirildi.

MUĞLA AA- Bosfor Turizm ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festival, Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) çerçevesinde Gümüşlük Mahallesi'ndeki Toprak Ev'de düzenlendi.

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