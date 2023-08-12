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Yarı finallerde İspanya ile İsveç 15 Ağustos'ta, Avustralya ile İngiltere ise 16 Ağustos'ta karşılaşacak.

Russo'nun 63. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan İngiltere, şampiyonada peş peşe 3. kez son 4 takım arasına girdi.

İlk yarı, Kolombiya'dan Santos'un 44 ve İngiltere'den Hemp'in 45+7'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Avustralya'nın yarı finaldeki rakibi, İngiltere ile tarihindeki ilk çeyrek finaline çıkan Kolombiya arasındaki maçla belirlendi.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Avustralya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Ev sahibi Avustralya ile Fransa arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın Bulgaristan ile karşılaşacak

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

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