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Nazan Akın Güneş, Ecem Çavdar Taşın, Merve Uslu, İbrahim Bölükbaşı, Yasin Cimciler, Zeynep Çelik, Recep Çiftci, Onur Taştan, Gökhan Biçer, Döndü Yeşilkurt, Gökçe Yavuz, Kadir Kılıç ve Hidayet Sevinç.

Cevat Karagöl, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz, Tayyar Sinankulu, Çağla Baş, Hakan Çevik, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün.

Şampiyonalarda yer alacak milli sporcular ve branşları şöyle:

Rotterdam kentinde 21 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda 88 milli sporcu 8 branşta madalya mücadelesi verecek.

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