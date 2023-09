Haber: Damla Oya Erman

2023 yılı beklenmedik gelişmelerle dolu geçti. Yılın ilk yarısı, Metroid Prime Remastered ve Dead Space gibi remaster ve yeniden yapım yükselişi ile öne çıktı ve oyuncuları orijinal oyunların izlerini düşünmeye davet etti. Nostaljinin aşırı etkileyici sıcaklığının arasında, Hi-Fi Rush'tan Season: A Letter to the Future'a kadar tazelik ve çeşitlilik sunan kişilik öne çıkan sürprizler vardı. System Shock, Dredge, Dave the Diver ve Venba da daha sonra bu trende katıldı.

Ancak 2023 aynı zamanda devam oyunları ve ikinci şansların yılı olarak da görünüyor. Octopath Traveler 2, Star Wars Jedi: Survivor ve Diablo 4'ün çıkışından beri çok uzun zaman geçmiş gibi hissettiriyor. Ayrıca, bu oyunların hepsini atlayarak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'a daldıysanız, bu da mümkün.

Başka bir yoğun mevsime daha yaklaşırken, Baldur’s Gate 3 ve Armored Core 6 gibi oyunlar köklü ve nişanın ötesindeki ana akım kitleleri etkileyerek yeni bir canlılık getirdi. 2023'ün geri kalanı da aynı yolu izlemeye devam ediyor gibi görünüyor.

Mortal Kombat 1

Liu Kang, Mortal Kombat 1'i bir dizi yeniden başlatmaya dönüştürdü. Bununla birlikte, imza niteliğindeki şiddet sadece varlığını sürdürmekle kalmıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kanlı.

Aşırı dövüş oyunu yeni bir hikaye sunuyor ve fanların favori karakterlerini bir araya getirerek birbirleriyle yeni ilişkiler kuruyor. Kavga (veya kombat, isterseniz) hala temel X-ışını dizilerini sergiliyor, ancak Kameo sistemi ile sarsılıyor, bu da oyuncuların belirli eylemleri gerçekleştirmek için karakterleri çağırmasına olanak tanır, böylece bir an içinde sorunları çözmelerine veya uzun bir kombonun kanlı kirazı olmalarına yardımcı olurlar. Kameoları yıkıcı ve dengesiz olmayan bir şekilde kullanmak için topluluğun uzun sürmeyeceği söylenebilir.

Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Lies of P

Pinokyo'nun Avrupa'da çok kötü bir günü var gibi görünüyor. Mekanik kuklalar ve gösterişli yaratıklar insanlığın kontrolünü ele geçirdi ve bir kukla virüsünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak sizin göreviniz. Lies of P'nin Soulsborne oyunları, özellikle Bloodborne'un kirli çevrelerini ve hızlı tepki gerektiren savaşı etkilenmiş gibi görünüyor, çatışma yerine uzak durmak yerine.

Hayal gücü zengin ortamın yanı sıra, silahlar deneyimde önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Örneğin, Fable Arts, bulduğunuz her silaha özgü sihirli yeteneklerdir; saldırıyı savuşturmak için bir şemsiye açmak veya iki el kılıcıyla bir fırtına yapmak gibi. Pinokyo ayrıca Legion Kolunu kullanıyor, bu da Devil May Cry 5'in Nero'su gibi farklı şekil ve formlar alabilir, bir alev püskürtücüden düşmanlara yaklaşmak için bir çekme halatına kadar. Pinokyo'nun burnu hakkında henüz bir şey söylenmedi, bu yüzden gizli bir mekanik olup olmadığını görmek için beklememiz gerekecek.

Lies of P, 19 Eylül'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Payday 3

Çok az soygun, Payday evrenindeki kadar kişilik taşır. Payday 3, Washington D.C.'yi çalmak için yeni yerlere, New York Şehri'ne gidiyor. Önceki oyunların imza öğeleri hala mevcut, örneğin dikkatli bir gizli yaklaşımın planlaması veya patlatmaya başlamak için mevcut en büyük silahı seçme özgürlüğü gibi. Ancak Payday 3, yetenekler ve ilerleme sistemlerini büyük ölçüde genişletmeyi vaat ediyor.

Artık ödünç aldığınız parayı oyun içinde silahlar, kozmetikler ve özel yükseltmeler satın almanızı sağlayan C-Stacks adında bir kripto benzeri bir para birimiyle değiştirebilirsiniz. Haftalık bir sıfırlama da var ve geliştiriciler mevcut olan öğelerin havuzunu değiştiriyor (ve hayır, burada mikro işlemler yok). Yetenek ağaçları daha belirli yetenek gruplarıyla değiştirildi, yakın dövüş, hackleme ve taktik yetenekler gibi konulara odaklandı. Her soygunun inceliklerini öğrenerek soygun yeteneklerinizi mükemmelleştirmek isterseniz, çabanızın karşılığında ödüllerin sıkıntısı olmayacak gibi görünüyor.

Payday 3, 21 Eylül'de PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Eğer hala "I Really Want to Stay at Your House" şarkısını dinlerken Cyberpunk: Edgerunners hakkında biraz ağlayamıyorsanız, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bu evrende yeni bir bölümle acıyı hafifletebilir. Bu casus-gerilim macerasında, ana karakter V, sıkça aranan bir hedefi kurtarmak zorunda kalacağınız Dogtown adlı bir bölgeye götürülüyor.

Bu genişlemedeki en ilginç eklemelerden biri, birçok mevcut Cyberpunk 2077 öğesinin yeniden tasarlanmış olmasıdır. Cyberware, augmentasyon seçeneklerinizi artırmak için yeniden tasarlandı. Araç savaşı artık sürerken atlamak veya sürerken ateş etmek için kullanmanıza izin verir. Yeni yetenek ağaçları yeni dinamik avantajları karıştırmanıza olanak tanır. Phantom Liberty, sadece yeni bir bölüm değil, aynı zamanda orijinal temellere geri dönme ikinci şansıdır. Ve hey, DLC'yi satın almasanız bile, çoğu güncellemeyi ana oyunda hala alacaksınız.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 26 Eylül'de PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Mineko's Night Market

Son birkaç yıldır, Mineko's Night Market bağımsız oyun gösterilerinde düzenli olarak görünüyordu. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet Fugu Dağı'nı ziyaret edeceğiz.

Bu sosyal simülasyon macera oyununda, gece pazarında bir tezgahı işletme görevi veriliyor, aynı zamanda kedi yarışları, kedi okşama ve kedi gizem çözme gibi çeşitli etkinliklere katılıyorsunuz. Ayrıca farklı eşyaları üretmek için malzeme hasat etme, şüpheli ajanların etrafında sızmaya çalışma ve dört oyun içi mevsim boyunca kasabalılarla arkadaşlık etme fırsatınız olacak. Söylemeyi unuttum, çok sayıda kedi olduğunu belirtmiş miydim?

Mineko's Night Market, 26 Eylül'de Nintendo Switch ve Windows PC'de piyasaya sürülecek. PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox One sürümleri 26 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Cocoon

Cocoon, böceklerin dünyalar arasında yolculuk edebilir mi sorusunu soruyor gibi görünüyor. En azından başkahraman için böyle. Bu macera oyunu, farklı dünyalardaki bulmacaları çözmenizi gerektirir ve bu dünyaları içeren topların içinde bulunur. Biriyle gitmek, sadece içindeki yeri ziyaret etmenizi değil, aynı zamanda diğer yerlere yol açmanızı sağlar - daha önce gizlenmiş bir köprüden keşfedilmemiş bir köşeye, anahtarları tetikleyen platformlara ve benzeri şeylere.

Dünyalar arası geçiş anında gerçekleşir, bu da keşfe ilginç bir katman ekler. Her bölge kendi tehditlerini sunar, ancak bu tehditler arasında koruyucularla karşılaşma ve hayatta kalmak ve ilerlemek için öğrenmeniz gereken kendi mekaniğe sahip koruyuculara karşı karşılaşma da bulunmaktadır.

Cocoon, 29 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Hellboy Web of Wyrd

Mike Mignola'nın imza çizgi roman sanat tarzı, Hellboy Web of Wyrd'da 3D dünyasına getiriliyor. Bu roguelite dövüş oyunu, çeviklik yerine kaba kuvveti ve yavaş hareketi sergilemeye kararlı.

Sizi çizgi romanların lore'sine gömülen rastgele oluşturulan seviyelerden geçirerek ölümsüz şövalyeler ve her türlü yaratıkla dövüşmeniz isteniyor. Kaçınılmaz ölümünüzden sonra, Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun merkezi olan Butterfly House'ta diğer karakterlerle sohbet edeceksiniz. Ayarı düşününce, Hellboy'un ölen Lance Reddick tarafından seslendirilmesi uygun görünüyor.

Hellboy Web of Wyrd, 4 Ekim'de Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

Assassin's Creed Mirage

Eğer başka bir Assassin's Creed oyununda yüzlerce saat harcamaya vakit ve bütçe ayıramıyorsanız, iyi haber: Assassin's Creed Mirage, serinin orijinal köklerinden etkilenen daha kısa bir deneyim vadeder.

Mirage, ilk oyunun Altair'in hikayesinden ilham aldığını gösteriyor gibi görünüyor ve her bir sonraki girişle birlikte dikkatlice aşağı çekilen gizli öğelere odaklanıyor, aynı zamanda çok daha kendine özgü bir macera sunuyor gibi. Basim'in gözünden, dokuzuncu yüzyıl Bağdat'ının sokaklarını keşfedecek ve yavaş yavaş bir suikastçı olacak bir eski örgüte karışacaksınız. Kalabalıklar arasında eavesdropping yaparken farklı cihazları kullanarak düşman kalesine fark edilmeden sızmaya çalışmak konusunda özlem duyuyorsanız, Mirage hoş bir değişiklik gibi görünüyor.

Assassin's Creed Mirage, 5 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.