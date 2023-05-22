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Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bangladeş'ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

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