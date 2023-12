Haber: Mert Osman Erman

Teknoloji devi, Pazartesi günü 2023 Yılı Arama Raporu'nu yayınladı ve veriler, dünya genelinde insanların Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırısı ve ardından gelen askeri kampanya hakkında bilgi aradığını gösteriyor.

"İsrail ve Gazze'deki Savaş," bu yılın ABD ve küresel haber trendleri listesini başlattı. "Hamas nedir," "İsrail'de neler oluyor" ve "Hamas neden saldırdı" gibi sorular ise "nedir" veya "neden" ile başlayan yılın en çok aranan ABD sorguları arasında yer aldı.

Titan denizaltısı, Titanic enkazını görmek için bir yolculuk sırasında patlayarak uluslararası bir aramaya yol açan olay, savaştan sonraki en popüler küresel haber trendi oldu. Onu takip eden şey ise Şubat ayındaki Türkiye-Suriye depremiydi ki bu deprem, 50.000'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Google'ın yıllık Arama Raporu, insanların merakını uyandıran ve dikkatini çeken olaylar ve fenomenlerin bir anlık özetidir. Listeler, önceki yıla göre belirli bir süre boyunca yüksek trafik artışları yaşayan arama sorgularını tanımlar. Savaş gibi büyük haber olaylarının yanı sıra, Damar Hamlin'in NFL oyunundaki kalp krizi, "Friends" yıldızı Matthew Perry'nin ölümü ve "Barbenheimer" gibi diğer hikayeler de 2023'te insanların konuştuğu konular arasında yer aldı.

Buffalo Bills güvenliği Hamlin, Ocak ayındaki yıkıcı yaralanmasıyla NFL'de güvenlik konusunu yeniden gündeme getiren isim oldu ve Google'ın popüler kişiler ve sporcular listesinde birinci sıradaydı. Bu yıl arama trendlerini belirleyen diğer isimler arasında sırasıyla: yılın başında neredeyse ölümcül bir kaza geçiren aktör Jeremy Renner; kadınlara karşı aşağılayıcı tutumlarıyla bilinen etkileyici Andrew Tate; Fransız futbolcu Kylian Mbappé ve Taylor Swift'le ilişkisi kamuoyuna açık hale geldiğinden beri sürekli olarak manşetlerde yer alan Kansas City Chiefs futbolcusu Travis Kelce bulunuyor.

Google'ın listesi aynı zamanda bu yıl kaybettiğimiz bazı insanları da vurguladı, insanlar Perry, Tina Turner ve Sinead O'Connor'ın ölümlerini yasarken.

"Barbie" ve "Oppenheimer" yılın en popüler filmleri oldu. Onları takip edenler arasında Bollywood şaheseri "Jawan," suç gerilimi "Sound of Freedom" ve "John Wick: Chapter 4" bulunuyor. HBO'nun post-apokaliptik draması "The Last of Us" ile birlikte Netflix'in "Wednesday" ve "Ginny and Georgia" dizileri ise arama trendlerinin en üstünde yer aldı. Bu arada, Japon ikilisi Yoasobi'nin şarkısı "Idol (アイドル)" ve Jason Aldean'ın tartışmalı şarkısı "Try That in a Small Town" şarkı arama sorgularını liderlik etti.

Bu yılın arama trendleri aynı zamanda dilde ve iletişimde değişiklikleri ortaya koydu. "Rizz," bir kişinin "karizması" anlamına gelen 2023 Oxford yılının kelimesi, argo tanımları için en üst arama sorgusu oldu; bu kategoriye "it's giving," "cringe" ve "no printer" gibi ifadeler de dahildi.