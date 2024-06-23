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Bu yıl jüri koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacı 2023 Grand Model Of Türkiye First Runner Up Göktuğ Akın ve 2023 Grand Model Of Türkiye kraliçesi Deniz Eser oldu.

2024 Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı.

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