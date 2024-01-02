2023 yılında uluslararası turizm, pandemi öncesi seviyeye yaklaşık %90 ulaştı ve Amerika Birleşik Devletleri rekor sayıda pasaport dağıttı. Yaz aylarında popüler destinasyonları ziyaret ettiyseniz, muhtemelen her zamankinden daha kalabalık olduğunu düşünmüşsünüzdür.

Belki de henüz keşfedilmemiş, sezon dışında çekici olan veya genellikle büyük şehirler veya komşularının gölgesinde kalan yerlere yönelmek zamanıdır. Belki de turistlere ziyaret etmeyi kolaylaştıran ve sürdürülebilir turizmi teşvik eden yerlere gitme zamanıdır.

Bu düşüncelerle CNN Travel, 2024 planlarınızı yaparken göz önünde bulundurmanız için 24 yeri seçti:

Sumba, Endonezya

Toplum bilincini ve sürdürülebilirliği öncelik haline getiren bir plaj destinasyonu arıyorsanız, Endonezya'nın Sumba adası tam size göre. Bali'ye sadece bir saatlik uçuş uzaklığında olan bu ada, uzak köyleri, dokunulmamış ormanları ve dünya çapındaki sörf noktalarıyla Bali'nin kalabalıklarına mükemmel bir alternatiftir. Nihi Sumba tatil köyü, adayı lüks arayanlar için cazip hale getirdi ve şimdi Sumba, 2022'de açılan plaj villalarından oluşan The Sanubari ve adanın güneybatısındaki Cap Karoso dahil olmak üzere bir dizi yeni lüks ekotatil köyüne ev sahipliği yapmıştır.

Türkiye'nin Karadeniz Sahili

Türkiye'nin Turkuaz Kıyısı'nın bilinmeyen ve daha serin, nemli bir iklimle çevrili Karadeniz bölgesi, ülkenin daha bilinen Akdeniz kıyılarının biraz farklı bir yanını sunuyor. Daha az turist barındıran ve yemyeşil manzaralar ve lezzetli siyah çay üreten serin, nemli bir iklimi olan bu bölgede tarihi kasabalar, köyler ve plajlar gibi birçok şey bulunmaktadır. Yaz aylarında, Türkiye'nin daha sıcak bölgelerinden hoş bir kaçış sunar. Ziyaretçiler, Safranbolu'da demirci çekiçlerinin çıkmasına hala yankılanan antik sokakları keşfedebilir, Amasra'da plaj yaşamının tadını çıkarabilir ve Sumela'da bir kaya üzerine tutunmuş dünyanın en eski manastırlarından birine tırmanabilirler. Macera arayanlar için, beyaz su raftingi yapabilir ve kış aylarında yoğun kar yağışları geldiğinde, bölgenin doğusundaki Kaçkar Dağları heli-kayak cennetine dönüşür.

Tartu, Estonya

2024 Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilen Tartu, Estonya'nın güneyinde bir üniversite şehridir. En eski üniversitesine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, Estonya Ulusal Müzesi ve Baltık bölgesinin en büyük bilim müzesi olan etkileyici Science Centre AHHAA'ya da sahiptir. Eski Şehir kendinizi baz almak için mükemmel bir yer olsa da, şehir merkezinin kuzeyinde, Emajõgi Nehri kıyısında, Supilinn ("Soup Town") ziyaret etmeye değer bir diğer yerdir. Güzel, ahşap evlerle dolu bu

tarihî mahalle, eskiden bir gecekondu bölgesi olmasına rağmen şimdi şehrin en istenen adreslerinden biri haline geliyor.

Tainan, Tayvan

2024'te 400. yıl dönümünü kutlayan Tainan, son iki yılda Tayvan'daki en yüksek genel otel doluluk oranına sahip olmayı başardı. Tainan, Tayvan'ın sokak yemekleri başkenti olarak kabul edilir ve dana çorbaları ve istiridye omletleri gibi yemekleriyle ünlüdür. Ayrıca, Tsao Shan Moon World'ü ziyaret edin ve sürreal güzellikteki doğal manzaraların, renkli eski tapınakların ve yeni yapılmış modern binaların bir arada olduğu bu şehirde keşfe çıkın.