Federasyondan yapılan açıklamaya göre, il temsilcilikleri ile 3 Haziran'da "Dünya Bisiklet Günü" temalı etkinlikler gerçekleştirilecek ve bisiklet kullanımı teşvik edilecek.

"Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin" sloganıyla bisikletin, bir spor aracı olmanın ötesinde sağlık, ulaşım, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında önemli faydalar sağladığına dikkat çekilecek.

Ankara'da bisiklet etkinliği, 3 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Milli Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Birleşmiş Milletler nezdinde 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanmasını teklif eden ülke olan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin diyerek, 7'den 70'e herkesi spor, sağlık ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya, sürdürülebilir çevre ve iklim hedefine katkı vermeye davet ediyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizde bisiklet kullanımını artırma konusunda çalışmaya devam edeceğiz."