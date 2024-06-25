ABD'nin Teksas eyaletinde, Euless kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 Mayıs'ta, 42 yaşındaki Elizabeth Wolf, bir apartmanın yüzme havuzunda 3 yaşındaki Filistin asıllı Müslüman bir kız çocuğunu boğmaya çalıştı ve cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay sırasında Wolf, 3 yaşındaki kızı ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte havuzda bulunan Filistin asıllı ABD vatandaşı annenin yanına giderek ayrımcı söylemlerde bulundu. Wolf, önce 6 yaşındaki erkek çocuğa fiziksel saldırıda bulundu, ardından 3 yaşındaki kız çocuğunu suyun altına çekerek boğmaya çalıştı. Apartman sakinlerinin müdahalesiyle kız çocuğu kurtarıldı ve polis Wolf'u gözaltına aldı.

CAIR: Nefret Suçu Olarak Değerlendirilmeli

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu ve Müslüman toplumunun korunmasını talep etti. Euless Polis Departmanı, suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğine inandıklarını ve Tarrant County Bölge Savcılığı'nın da bu doğrultuda dava açtığını belirtti.

Biden'dan Tepki

Başkan Joe Biden, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "3 yaşındaki Filistin asıllı bir Amerikalının havuzda boğulmaya çalışıldığı haberi beni derinden rahatsız etti. Hiçbir çocuk şiddet içeren saldırılara maruz bırakılmamalıdır. Kalbim mağdur çocuğun ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.