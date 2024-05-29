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Instagram, Gazze 'deki katliamı gözler önüne seren içeriklere yönelik sansür uygulamakla suçlanırken, platformun sözcüsü şiddet içeren bazı içeriklerin silindiğini kabul etmişti.

Dünya genelinde 30 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı , yapay zeka tarafından üretilen "All Eyes on Rafah-Tüm Gözler Refah'ta" yazılı görseli paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kamplarına düzenlediği saldırılara tepkiler sürüyor.

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