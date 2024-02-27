Haber: Damla Oya Erman

Bu kulplar, muhtemelen Tayvan'a özgü Elapidae familyasından bir yılan olan Tayvan kobrasını temsil etmektedir. Bu yılan türü, Çin ve Tayvan'da bulunan en yaygın zehirli yılanlardan biridir ve insanlarda yılan sokmalarına sıklıkla neden olmuştur.

Tsing Hua Antropoloji Enstitüsü'nden Yardımcı Profesör Hung-Lin Chiu, "Yılanlar genellikle din, mitoloji ve edebiyatta sembolik hayvanlar olarak kabul edilir ve gökyüzü ile insan arasındaki bir köprü olarak görülür" dedi.

Yılanların mitolojik semboller olarak önemli bir yeri vardır ve birçok antropologa göre, bu tür sembollerin insan bilinçaltında derin bir etkisi vardır.

Kulplar, Tayvan'ın kuzeybatı kıyısında yapılan kazılar sırasında bulundu ve yaklaşık 4.000 yıl önceki Neolitik döneme tarihlenmektedir.

Araştırmacılara göre, bu kulplar, kabile toplumlarında şamanlar tarafından kurban ritüellerinde kullanılan kapların parçaları olabilir.

Chiu, "Derilerini değiştirme yetenekleri nedeniyle, eski toplumlar bu hayvanları yaşam ve ölüm döngüsüyle ilişkilendirmiş ve onları yaratılış ve geçiş sembolleri olarak görmüşlerdir" dedi.