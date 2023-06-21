İSTANBUL- Pazardaki talep, çeşitli sektör ve endüstrilerde yaşam ve çalışma şeklimizi iyileştirmek amacıyla CCTV’lerin yaygın bir şekilde kullanılmasında artış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Günümüzde, perakende, imalat, akıllı şehirler ve çok daha fazla endüstrinin, operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmesi ve kontrol etmesi için CCTV uygulamalarını hayata geçirmelerine yardımcı olacak en iyi uygulamalar ve yönergeler mevcut. CCTV sistemleri sürekli olarak video görüntülerini kaydedip saklıyor, bu da hızla büyük miktarda veri oluşmasına yol açabiliyor.

Bunun sonucu olarak da, 7/24 izleme için standart sabit disk sürücüleri (HDD’ler) yerine bir CCTV veya akıllı video sınıfı depolama çözümü kullanmak çok önemli. Akıllı güvenlik gözetimi sabit diskleri, birden çok akışı işlemek ve sürekli kayıt talebini karşılamak için özel olarak tasarlandığı gibi CCTV sistemlerinin gereksinimlerine yanıt niteliğinde güvenilir ve tutarlı bir performans sağlıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI