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Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Bisikletçiler Bodrum'dan başlayıp Güvercinlik Mahallesi üzerinden Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi daha sonra da Aydın'ın Didim İlçesine ulaşacak. Bisikletliler daha sonra Söke istikametinden finiş noktası olan Kuşadası Marina'da etabı tamamlayacak.

MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

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