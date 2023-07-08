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Öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkarak, ilk tur güreşleri için mücadele verecek.

Müsabakalar gün boyu çeşitli kategorilerde devam edecek.

Cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle karşı karşıya geldi.

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